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Магазин «Планета музыки» - это:
Единственный магазин в Нижнем Тагиле с широким ассортиментом музыкальных инструментов
Официальный дилер всемирно известных брендов. В магазине представлено более 50-ти мировых брендов, таких как Yamaha, Shure, JBL, AKG и другие
Отдельный, специально оборудованный зал с акустическими и электрогитарами
Шоу-рум светового и звукового оборудования
Магазин «Планета музыки» работает в Нижнем Тагиле с 2012 года.
В трех залах магазина «Планета музыки» представлены музыкальные инструменты, световое, звуковое, трансляционное оборудование.
ВЕСЬ ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН
Клавишные инструменты
Именно с этого вида музыкальных инструментов открывается первый зал магазина «Планета музыки». Акустические и цифровые пианино удобно расположены в центре зала. Представлены многие модели синтезаторов - от детских до профессиональных. Среди широкого ассортимента клавишных, вы легко найдете и MIDI-клавиатуры.

К любимому инструменту можно подобрать удобный стул или банкетку, а также все необходимые аксессуары.
Гитары
В «Планете музыки» есть отдельный зал с акустическими, классическими, элекро- и бас-гитарами.

Для вас на выбор самые известные, легендарные бренды - вы сможете приобрести гитару в точности, как у вашего кумира! Так же представлен большой ассортимент чехлов, ремней, запасных частей и аксессуаров.

Широкий ценовой диапазон, различный дизайн и страна-производитель. Качественный инструмент сможет подобрать для себя как левша, так и правша.
Народные, этнические инструменты
Уникальные этнические музыкальные инструменты, вновь набирающие популярность - уже на полках магазина! Варганы известных мастеров погрузят вас в мир релаксации и медитации своими волшебными, потрясающими сознание голосами.

Гавайские укулеле – самые трендовые за последний год инструменты представлены в «Планете музыки» и ждут своих обладателей!

Балалайки и домры как фабричного, так и мастерового исполнения всегда имеются в наличии.
Струнные инструменты
В «Планете музыки» можно подобрать скрипку или виолончель подходящего размера: от 1/16 до 4/4, а так же смычки, расходные материалы и комплектующие.

К каждому покупателю внимание и индивидуальный подход!

Духовые инструменты
В Нижнем Тагиле саксофоны, тромбоны, флейты и другие духовые инструменты можно приобрести только в «Планете музыки». Это единственный магазин в городе, где вы найдете для себя самые удивительные духовые инструменты.
Приобретая инструмент, не забудьте присмотреть для него товары по уходу, обучающие материалы и чехлы. Любому музыканту понадобятся стойки и держатели для любимого музыкального инструмента, которые также предоставлены в большом количестве.
Студия

Любое оборудование для записи и обработки звука доступно как в наличии, так и под заказ. Звуковые карты, мониторы, студийные микрофоны, наушники помогут вам в создании настоящей домашней студии. И, конечно же, не обойтись без акустического поролона!

Микрофоны

В «Планете музыки» вокалистам и ведущим мероприятий помогут с выбором микрофонов и радиосистем под любые задачи: от исполнения караоке до работы на концертных площадках.

Если нужного товара не оказалось в магазине, его можно заказать. Бесплатная доставка, официальные цены производителей, предоставляется гарантия на всё оборудование.

Звуковое и световое оборудование

Любой дворец культуры, театральный, актовый зал нуждается в качественном, точно рассчитанном звуковом наполнении. Специалисты «Планеты музыки» выполняют работы по проектированию, монтажу и установке светового и звукового оборудования.

В шоу-руме можно увидеть в действии все световые эффекты: вращающиеся головы, лазеры, прожекторы, стробоскопы - вам останется только экспериментировать с чудесами света.

Подарки и акции
Подарочные сертификаты, сувенирная продукция на музыкальную тематику - станут прекрасной идеей подарка для педагога, ученика и любителя музыки. А так же в день рождения магазин дарит 5% скидку имениннику.
«Планета музыки» находится в центре города. Магазин удобно расположен и имеет парковку для автомобилей
Адрес: Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 19
Телефон: +7 (3435) 922-422

Email: muz-planeta@yandex.ru
www.muz-planeta.ru

Время работы: Пн-Вс 10-19, Сб, Вс 11-18
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Текст: Камила Мориак
Фото: TagilCity.ru
Оформление: Владимир Озирный
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