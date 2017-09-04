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Клавишные инструменты
Именно с этого вида музыкальных инструментов открывается первый зал магазина «Планета музыки». Акустические и цифровые пианино удобно расположены в центре зала. Представлены многие модели синтезаторов - от детских до профессиональных. Среди широкого ассортимента клавишных, вы легко найдете и MIDI-клавиатуры.
К любимому инструменту можно подобрать удобный стул или банкетку, а также все необходимые аксессуары.
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Гитары
В «Планете музыки» есть отдельный зал с акустическими, классическими, элекро- и бас-гитарами.
Для вас на выбор самые известные, легендарные бренды - вы сможете приобрести гитару в точности, как у вашего кумира! Так же представлен большой ассортимент чехлов, ремней, запасных частей и аксессуаров.
Широкий ценовой диапазон, различный дизайн и страна-производитель. Качественный инструмент сможет подобрать для себя как левша, так и правша.
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Народные, этнические инструменты
Уникальные этнические музыкальные инструменты, вновь набирающие популярность - уже на полках магазина! Варганы известных мастеров погрузят вас в мир релаксации и медитации своими волшебными, потрясающими сознание голосами.
Гавайские укулеле – самые трендовые за последний год инструменты представлены в «Планете музыки» и ждут своих обладателей!
Балалайки и домры как фабричного, так и мастерового исполнения всегда имеются в наличии.
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Струнные инструменты
В «Планете музыки» можно подобрать скрипку или виолончель подходящего размера: от 1/16 до 4/4, а так же смычки, расходные материалы и комплектующие.
К каждому покупателю внимание и индивидуальный подход!
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Духовые инструменты
В Нижнем Тагиле саксофоны, тромбоны, флейты и другие духовые инструменты можно приобрести только в «Планете музыки». Это единственный магазин в городе, где вы найдете для себя самые удивительные духовые инструменты.