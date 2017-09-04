Гитары

В «Планете музыки» есть отдельный зал с акустическими, классическими, элекро- и бас-гитарами.



Для вас на выбор самые известные, легендарные бренды - вы сможете приобрести гитару в точности, как у вашего кумира! Так же представлен большой ассортимент чехлов, ремней, запасных частей и аксессуаров.



Широкий ценовой диапазон, различный дизайн и страна-производитель. Качественный инструмент сможет подобрать для себя как левша, так и правша.

