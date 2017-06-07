спецпроект tagilcity.ru
Мир заключенных
Редакция TagilCity.ru заглянула туда, куда попадают только по приговору суда - в места лишения свободы Нижнего Тагила.






В Нижнем Тагиле участились жалобы со стороны заключенных. Осужденные жалуются на издевательства и пытки в колониях, которые, по их словам, над ними совершает администрация исправительного учреждения.

Правозащитники обвиняют колонии в жестокости. А специалисты связывают это с желанием заключенных получить более мягкие условия. Еще одно распространенное мнение о колониях, что там живут, как в санатории: питание, досуг, все организовано.

Редакция TagilCity.ru решила выяснить, как устроен мир внутри колоний, на какие деньги живут арестанты, сколько заключённых в Нижнем Тагиле и за какие преступления они отбывают наказание.
Когда в Нижнем Тагиле появились первые заключённые?
Первых заключённых из разных городов России доставили в Нижний Тагил в 1920 году, когда на Малой Кушве открылся первый Нижнетагильский концентрационный лагерь. Во времена раскулачивания в 1930 году в Нижний Тагил прибыло еще около 20 000 заключённых. Во время Великой Отечественной войны поток заключённых увеличился в несколько раз. На территории Нижнего Тагила строились целые спецпоселки и конлагеря. Со смертью Сталина уголовно-исполнительная система, созданная им, начала постепенно рушиться и часть спецучреждений были ликвидированы.
Сколько заключённых в Нижнем Тагиле?
На данный момент в Нижнем Тагиле дислоцируются 6 учреждений Федеральной службы исполнения наказаний России по Свердловской области
Виды мест лишения свободы
в Нижнем Тагиле:
следственный изолятор №3 (станция Сан-Донато);
исправительная колония №5. Строгий режим, впервые отбывают наказания (ул. Шевченко, 6);
исправительная колония №6. Для осужденных женщин, впервые отбывающих наказания, общий режим – для женщин согласно законодательству предусмотрен только этот вид режима. (ул. Западная);
исправительная колония №12. Строгий режим, для осужденных ранее отбывавших наказания (станция Сан-Донато);
исправительная колония №13. Общий режим, для бывших сотрудников правоохранительных органов (ул. Кулибина, 61);

лечебно-исправительное учреждение №51.
В исправительных учреждениях Нижнего Тагила

7539
всего осужденных
6741
в исправительных колониях
498
в следственном изоляторе
913
Женщин
6626
Мужчин
Как сообщает INTERFAX.RU, всего в России
630 000 заключённых. Таким образом, из общего числа заключённых России в Нижнем Тагиле содержится 1,2% узников.
Возраст заключённых Нижнего Тагила
2892 человека
36-55 лет
1648 человек
31-35 лет
1611 человек
26-30 лет
653 человека
20-25 лет
191 человек
56-60 лет
85 человек
61-65 лет
43 человека
старше 65 лет
17 человек
18-19 лет
38 % заключённых Нижнего Тагила - мужчины среднего возраста.
Количество заключенных Нижнего Тагила по степени тяжести, совершенных преступлений
Небольшой тяжести
301 человек

Средней тяжести
669 человек
Тяжкие
2791 человек
Особо тяжкие
3352 человека
По неосторожности
27 человек
44,5% заключённых отбывают наказание
за особо тяжкие преступления. К преступлениям особой тяжести относятся: изнасилование, теракт, убийство и другие жестокие деяния.
Сроки содержания под стражей осужденных к лишению свободы
2677 человек
5-10 лет
1544 человека
3-5 лет
1424 человек
1-3 года
1033 человека
10-15 лет
265 человек
15-20 лет
129 человек
до 1 года
57 человек
20-25 лет
11 человек
25-30 лет
Чем занимаются заключённые в исправительных колониях?
Старший инспектор пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Татаренкова Дина Сергеевна рассказала журналисту TagilCity.ru о том, что часть заключённых работает на местном производстве. На территориях исправительных колоний рабочие производят защитные костюмы, мебель, строительные материалы, различные сувениры и изделия.
Каждый год в учреждениях ГУФСИН вводят в производство новые виды изделий. Это помогает трудоустроить осужденных и наладить выпуск продукции, которая востребована на рынке.
В ИК-5 и ИК-6 шьют зимние и летние костюмы из серий «Защита», «Спецназ», «Противоэнцефалитный», а также шьют трусы мужские трикотаж «боксеры» .

В ИК-12 производят коллекторы, ящики для транспортировки, настилы из просечно-вытяжного листа, кровати, унитазы антивандальные, противопобеговые козырьки.

ИК-13 производит: костюм летний «Спектр-2», костюм летний «Стандарт-2», костюм «Дамаск».

ЛИУ-51 производит металлические двери, контргрузы.
Уникальные изделия, выпускаемые осужденными
Трудоустроенные осужденные тратят свои заработки на выплату по искам, если имеются таковые, и на личные нужды. В колонии есть магазин, заключённые покупают там себе продукты.
Исправительная колония №5:
трудоустроено около 90 человек. Заключённые занимаются изготовлением стройматериалов и швейных изделий.

Духовная и образовательная деятельность заключённых
Александр Солженицын в своём произведении «Архипелаг ГУЛАГ» упомянул о тюремной «заповеди», бытующей в преступном мире: «Не верь, не бойся, не проси». Но не все заключённые живут по негласным тюремным законам. Часть из них исповедует Божий закон: «Верь, бойся, проси».
Исправительная колония №12:
В храме Георгия Победоносца, расположенном на территории ИК-12 состоялась божественная литургия, таинство исповеди и причастия.
Праздник мусульман «Курбан-Байрам»
ПОЧТИ ВО ВСЕХ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕЙСТВУЮТ ВЕЧЕРНИЕ ШКОЛЫ. В НИХ ОБУЧАЕТСЯ НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ ОСУЖДЕННЫХ.

В ВЕЧЕРНЕЙ ШКОЛЕ №2, РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ ИК-12 В МАЕ ПРОШЛИ ВЫПУСКНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ ДЛЯ УЧЕНИКОВ ДЕВЯТЫХ И ДВЕНАДЦАТЫХ КЛАССОВ. В ЭТОМ ГОДУ К ЭКЗАМЕНАМ ДОПУЩЕНО ДЕВЯТНАДЦАТЬ ВЫПУСКНИКОВ 12 КЛАССА И ВОСЕМЬ УЧЕНИКОВ 9 КЛАССА.

Женская исправительная колония №5:
Вечерняя школа. Празднование «Последнего звонка».
Дети осужденных женщин
Чтобы не разлучать детей с матерями, в 1994 году на территории женской колонии №6 был создан Дом ребенка. Дети осужденных женщин, как и в обычных садиках поделены на группы, сформированным по возрасту.
В ИК-5, ИК-12, ИК-13, ЛИУ-51 оказывают помощь
в изготовлении детской мебели:
ФГУ ЛИУ-51
Лечебно-исправительное учреждение:
При Областной туберкулезной больнице ЛИУ-51 существует иммунологическая лаборатория по диагностике ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов. На сегодняшний день лаборатория выполняет более ста исследований в месяц на ВИЧ инфекцию, гепатиты В и С, а также иммунный статус (СД4).
Столовая для осуждённых, отбывающих наказание в ИК-12
Тренажерный зал
Сколько денежных средств тратится на содержание заключенных?
Средства на содержание осужденных выделяются из федерального бюджета.
По состоянию на 2016 год:
28 770 человек - общее число осужденных, отбывающих наказание в Свердловской области
1 579 381 100 рублей потрачено на их содержание
из них:
882 402 500 рублей - на продукты питания,
245 801 800 рублей - на медицинское обеспечение,
56 199 600 рублей - на вещевое обеспечение.

Осужденным при освобождении положена единовременная денежная выплата. В 2016 году выплатили 9 235 600 рублей
56 043 рублей
В 2016 году было потрачено на содержание
1 осужденного
30 670 руб.
На продукты питания
8 543 руб.
На медицинское обеспечение
1 953 руб.
На вещевое обеспечение
Нормы вещевого довольствия
для осужденных мужчин
Количество предметов на одного человека и сроки носки
Головные уборы
Зимний - 1 штука на 3 года
Летний - 1 штука на 3 года
Носки, руковицы
Носки хлопчатобумажные - 4 пары на 1 год
Носки полушерстяные - 2 пары на 1 год
Рукавицы утепленные 1 пара на 1 год
Верхняя одежда
Куртка утепленная - 1 штука на 3 года
Брюки утепленные - 1 штука на 3 года

Нательное белье
Сорочка верхняя - 2 штуки на 2 года 6 мес.
Белье нательное - 2 комплекта на 3 года
Белье нательное теплое - 2 комплекта на 3 года
Майка - 3 штуки на 2 года
Трусы - 2 штуки на 1 год
Обувь
Ботинки комбинированные 1 пара на 3 года
Сапоги мужские зимние 1 пара на 2 года 6 мес.
Полуботинки летние 1 пара на 2 года
Тапочки - 1 пара на 3 года

Другая одежда
Костюм - 2 комплекта на 3 года
Свитер трикотажный 1 штука на 3 года
1017 человек получают пенсию*
*На 1 апреля 2017 года в учреждениях ГУФСИН по СО
Нормы вещевого довольствия
для осужденных женщин
Количество предметов на одного человека и сроки носки
Головные уборы
Платок - 1 штука на 3 года
Косынка - 2 штуки на 2 года
Шапка трикотажная - 1 штука на 3 года
Чулки, шарфы
Носки хлопчатобумажные - 4 пары на 1 год
Носки полушерстяные - 2 пары на 1 год
Колготки хлопчатобумажные - 2 штуки на 1 год
Колготки полушерстяные - 2 штуки на 2 года
Рукавицы утепленные 1 пара на 1 год
Верхняя одежда
Полупальто утепленное - 1 штука на 4 года
Куртка на подкладке - 1 штука на 4 года
Костюм - 1 комплект на 3 года
Брюки утепленные 1 штука на 3 года

Нательное белье
Платье халат - 2 штуки на 2 года
Сорочка ночная - 2 штуки на 1 год и 6 мес.
Белье нательное теплое - 2 комплекта на 3 года
Майка - 3 штуки на 2 года
Трусы - 4 штуки на 1 год
Бюстгальтер - 2 штуки на 1 год
Обувь
Ботинки комбинированные 1 пара на 3 года
Сапоги женские зимние 1 пара на 2 года 6 мес.
Туфли кожаные 1 пара на 3 года
Тапочки - 1 пара на 3 года

Другая одежда
Блузка - 2 штуки на 2 года 6 мес.
Свитер трикотажный 1 штука на 3 года
Брюки - 1 штука на 3 года
«Сибирские сиделицы» - фотопроект Елены Аносовой о женских колониях

Нижний Тагил
Считаете ли вы данные условия содержания приемлемыми для людей, которые совершили преступления?
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Текст, оформление: Камила Мориак
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