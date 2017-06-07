Первых заключённых из разных городов России доставили в Нижний Тагил в 1920 году, когда на Малой Кушве открылся первый Нижнетагильский концентрационный лагерь. Во времена раскулачивания в 1930 году в Нижний Тагил прибыло еще около 20 000 заключённых. Во время Великой Отечественной войны поток заключённых увеличился в несколько раз. На территории Нижнего Тагила строились целые спецпоселки и конлагеря. Со смертью Сталина уголовно-исполнительная система, созданная им, начала постепенно рушиться и часть спецучреждений были ликвидированы.