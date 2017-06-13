Время перемен: как вернуть красоту

Вернуть красоту и поправить здоровье? Никаких секретов! 54-летняя тагильчанка поделилась с редакцией TagilCity.ru, как ей удалось снова стать счастливой.
«Не бывает некрасивых женщин, бывают ленивые», - говорила икона красоты и стиля Коко Шанель. Героиня проекта «Время перемен» - 54-летняя тагильчанка Светлана Южакова решила это доказать.
В прошлом проекте мы рассказывали о том, как Светлана Южакова начала свой путь к красоте и здоровью. 54-летняя тагильчанка приняла участие в программе «Время перемен» на телеканале «Тагил-ТВ». Над красотой и здоровьем героини проекта работали квалифицированные профессионалы из разных областей медицины и косметологии. В течение месяца участница программы посещала косметологические процедуры и занималась со специалистом по коррекции фигуры в
«Wellness» отделении центра.
После пройденных процедур, Светлана делилась своими впечатлениями с журналистом TagilCity.ru. Вместе с вами мы наблюдали первые изменения в настроении и внешности Светланы.
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С каждым днем моё настроение становилось всё лучше. Я видела результат, я видела изменения в самочувствии, во внешности. Я снова обрела крылья. Я снова порхала. Я очень счастлива и довольна. После первых же походов в Estetic Center я уже чувствовала себя счастливой и красивой! Мне еще так много всего надо проделать, но я буду стараться. Я настроена на идеальный результат.
Пройдено немало этапов на пути к красоте и здоровью. Специалисты центра эстетической косметологии и коррекции веса помогают Светлане преобразиться. Для участницы проекта были разработаны индивидуальная диета, комплекс упражнений, а также ряд косметических процедур. Давайте посмотрим какие этапы впереди у Светланы, как она выглядит уже сегодня и что её ждет впереди.
Первый этап косметологических процедур был направлен на очищение кожи лица. Следующие этапы - подтяжка и омоложение кожи.
Первая процедура, которую предстоит пройти Светлане - «Микротоковая процедура»
«Микротоки - это единственная процедура, которая позволяет проработать мелкие морщины лица и в области глаз. прорабатывается отечность глаз», - объясняет нам ведущий специалист эстетического центра нина кудряшова.
1
Корректирует возрастные изменения;
2
Воздействует на глубокие слои ткани;
3
Замедляет процесс старения;
4
Поднимается овал лица, прорабатывает мышечный каркас;
5
Прорабатывают мимические морщины.
Я ощущала легкое покалывание, теплоту. Приятный массаж для кожи. Потом сразу чувствовала свежесть лица, кожа дышала. Как будто мне обновили кожу.
Поддтянуть кожу лица также поможет процедура - «RF-лифтинг»
«Данная технология основана на тепловом воздействии. при прогревании мягких тканей происходит активная выработка новых волокон коллагена, что позволяет кардинально улучшить внешнее состояние кожи. во время процедуры ощущается тепло», - объясняет нам специалист эстетического центра Людмила шаманина.
1
Устранняет дряблости кожи лица, шеи, декольте и рук;
2
Подтяжка «второго»
подбородка;
3
Сокращение растяжек;
4
Восстановление упругости и эластичности кожи за счет повышения уровня коллагена;
5
Улучшение цвета лица, придание здорового блеска.
Я очень довольна. Кожа гладкая, чистая, приятная. Мне кажется, у меня никогда такой кожи не было. От этого настроение такое приподнятое!
Ускорить процесс похудения поможет - «Прессотерапия»
«Данной
процедурой прорабатывается мышечная масса. Происходит укрепление мышечного каркаса. Благодаря применению этого метода можно вытеснить скопившуюся излишнюю межклеточную жидкость, то есть очистить ткани, произвести лимфодренаж», - объясняет нам специалист центра эстетической косметологии.
1
Комплексная проработка лимфатической системы;
2
Спадают отеки;
3
Уменьшаются объемы тела;
4
Прорабатывается мышечный каркас по позвоночнику.
Массаж начинается с ног и постепенно поднимается к позвоночнику. Воздушные ощущения, ощущения полета. Все надувается, как в скафандре.
В завершении этапа героине предстоит пройти вакуумно-роликовый массаж
«Очень хорошо прорабатываются сосудистые изменения, если варикоз на начальной стадии. данные процедуры нужно проходить курсом. постоянно контролировать и делать всё, как проговаривает специаист», - объясняет нам специалист центра эстетической косметологии.
1
Выводятся все шлаки и токсины;
2
Хорошо прорабатываются локальные жировые участки;
3
Сжигается жир;
4
Кожа становится мягкой, подтянутой.
По мне как-будто пылесосом прошлись. Все втягивалось. Вообщем, я осталась очень довольна. Я получила массу новых впечатлений. Пресловутая «апельсиновая корка», которую можно наблюдать невооруженным взглядом, стала едва заметна.
«Процедуры все приятные, безболезненные. И результат не только на лицо, но и на тело. Я никогда не ощущала такое легкое состояние. И кожа стала свежей, чистой, гладкой. Всё подтянуто, как будто я спортом занималась», - радуется Светлана Южакова.
Мы рассказывали в прошлом материале, как Светлане разработали диету и комплекс упражнений. Специалисты рекомендовали участнице программы отказаться от привычной пищи, которая вредила здоровью и внешности героини.
Как Светлана работала над собой самостоятельно?
За время проекта «Время перемен» Светлана поделилась с нами не только пронзительными откровениями, но и научилась любить себя, преодолела страхи и сомнения и встала на путь преображения. Но путь продолжается. Светлане предстоит сложная работа над собой.
Мы решили проверить, как Светалана выполняла рекомендации врача, от каких продуктов она смогла отказаться, с какими трудностями столкнулась.
Перемены в питании
Мы заглянули в холодильник Светланы: исключила ли она продукты, которые ей запретил диетолог?
Раньше у меня были: сыр твердый, колбаса жирная, селедка соленая, ветчина, другие вредные продукты.
Сейчас это: творог, сухофрукты, грецкий орех, яблоко, кефир, зелень.
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С конфетами можно уже и расстаться. Я запекаю творог с яблоками - очень вкусно. Брокколи, зеленая фасоль, грейпфрут - тоже очень вкусно и полезно.
После общения со специалистами Светлана начала выполнять физические упражнения.
Тренер меня научил сложным упражнениям. Например, «планка». Это очень тяжелое упражнение, но эффективное. Пока я стою в этой позе 30 секунд, но собираюсь это время увеличивать. Два дня тренажерный зал, процедуры, занятия. Мне очень нравится, у меня прилив энергии. Я прямо порхаю. Позанималась немного, можно творог поесть, яблоко. Ем всё без хлеба, хотя хлеб очень любила.
Порции небольшие. Так как Светлана ест часто, голода не испытывает. Героиня признается, нелегко было отказаться от калорийных продуктов. Однако, желание быть красивой и стройной сильнее тяги к вредной еде.
Всё, что ем, фиксирую в дневник питания. Мне диетолог написала расписание, количество, порции. Какие продукты запретные, какие разрешены - я смотрю в дневник, мне уже всё понятно, привычно. В общем-то, я не чувствую голода прям сильного, мне нормально.
Какие изменения произошли со Светланой за три недели после участия в программе «Время перемен»?
Возрастная пигментация, глубокие морщины, носогубные складки, неровные формы лица и век, безжизненная кожа. Теперь, об этих проблемах Светлана может забыть!
Мы посмотрели результаты до и после занятий Светланы в центре эстетической косметологии. С самого начала мы начали бороться с гравитационным птозом, с пигментацией, нездоровым цветом кожи лица.
«На сегодняшний день мы увидели подтяжку лица, розоватый оттенок кожи. Выровнялась полностью пигментация. Это еще не конечный результат. На протяжении 2-х месяцев коллагенновые волокна будут обновляться. С каждым днем Светлана будет моложе и моложе».
Мы измерили объемы после пройденного этапа преображения. Сравнили показатели, какие были прежними, когда Светлана к нам только обратилась и сегодняшние результаты.
«За 12 занятий Светлана похудела на 12 кг 700 гр; в талии стала стройнее - на 15 см, а в бедрах - на 8 см. Была вторая степень ожирения, сейчас у нас уже идет норма. Подкожный жировой слой пришел в норму».
Мама очень энергичная стала. Жадная до жизни! Глаза горят - огонь. Раньше плюшки, дом, работа. А сейчас она не только внешне меняется, но и привычки, образ жизни меняет. Цвет лица у нее изменился. Она стала воздушная.
Андрей
Сын Светланы
Вероника Данилова, сноха Светланы
Лицо такое свежее стало, мимических морщин не видно. Пор не видно, ни одной, как у младенца лицо стало. Похудела она очень. Я бы хотела, чтобы у нее появился надежный человек, чтобы она с ним была, как за каменной стеной. Сейчас ей все позволяет, внешний вид у нее прекрасный.
Светлана Дорофеева, подруга Светланы
Мы три недели не виделись. Прямо, какая красота! Я заметила, что она похудела, исчезли морщины, появился блеск в глазах. Сияющая улыбка.
Я очень довольна результатом. я стала другая. у меня выросли крылья. пропала одышка, мне легко ходить пешком, подниматься на этаж. Я стала энергичнее, увереннее, счастливее.
я очень счастлива!
Омоложение кожи, замедление процессов старения, уменьшение объемов тела - всё это без боли, рисков и хирургического вмешательства. Без ножа и чудодейственных таблеток тоже можно похудеть - доказала всем Светлана Южакова.
Смотрите проект «Преображение»
на канале «Тагил ТВ»
по вторникам и четвергам.