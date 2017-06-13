Время перемен: как вернуть красоту

С каждым днем моё настроение становилось всё лучше. Я видела результат, я видела изменения в самочувствии, во внешности. Я снова обрела крылья. Я снова порхала. Я очень счастлива и довольна. После первых же походов в Estetic Center я уже чувствовала себя счастливой и красивой! Мне еще так много всего надо проделать, но я буду стараться. Я настроена на идеальный результат.