Юные тагильчане вернулись из Санкт-Петербурга с победой
Воспитанники детского дома-школы Нижнего Тагила заняли первые места в трех номинациях на международном фестивале в Санкт-Петербурге
Воспитанники «Нижнетагильского детского дома-школы» вернулись победителями с международного фестиваля «Я могу!» в Санкт-Петербурге. Раньше ребята участвовали в похожих конкурсах в Казани и Екатеринбурге.
Ещё в первый раз, когда ребята съездили в Казань, они загорелись идеей побывать и в Санкт-Петербурге. А вскоре мы нашли конкурс «Я могу!», проходящий как раз в этом городе.
Нина Васильевна Макаренко
Директор нижнетагильского детского дома-школы
Мне кажется, мечта взять штурмом Санкт-Петербург была у всех: и у воспитателей, и у администрации, и у детей.
Ольга Владимировна Курченко
Заместитель директора по воспитательной работенижнетагильского детского дома-школы
В фестивале принял участие танцевальный коллектив «Коллаж». Ансамбль в разделе «Театральное творчество» представил театр моды под названием «Smalta vitrum». Также были исполнены народные стилизованные танцы «Сельская кадриль» и «Деревенский хоровод». В раздел «Декоративно-прикладное искусство» воспитанниками были выполнены и представлены на суд жюри три работы.
Изначально возможность туда поехать не казалась реалистичной. Было начало года, и мы боялись, что с долгим поиском финансирования мероприятия мы упустим этот шанс. И в это время оперативно начинает помогать ПМХ «Тагильская сталь».
Нина Васильевна Макаренко
Директор нижнетагильского детского дома-школы
Ребята уже имеют негативный социальный опыт и не всегда умеют преподносить себя с лучшей стороны. Частые выходы на сцену, интервью, общение с людьми, умение делиться опытом со знаком «плюс» – этому тоже надо учиться.
Лаура до этого горбилась, она девочка высокая, а сейчас прекрасно стоит на сцене. Когда она поступила в детский дом, то сглатывала слова и говорила так быстро, что приходилось её останавливать. А как она сейчас себя подаёт, как стихи читает – этому тоже учит сцена.
Ольга Владимировна Курченко
Заместитель директора по воспитательной работенижнетагильского детского дома-школы
Юные тагильчане проехали по Петербургу автобусной экскурсией и побывали в Петропавловской крепости. Также воспитанники детского дома посетили Царское село, ныне город Пушкин.
Ребята увидели:
Соборы и храмы
Исаакиевский собор, Спас-на-Крови
Памятники
Конный памятник Николаю I, памятник А. С. Пушкину, «Медный всадник»
Площади
Исаакиевскую площадь, Марсово поле, площадь Искусств
Дворцы
Мариининский дворец, Михайловсий дворц
Известные здания
Здания гостиниц «Астория» и «Англетер», Сената и Синода, Биржи, Адмиралтейства, Инженерный замок
А также
Синий мост, крейсер «Аврора», стрелку Васильевского острова, Ростральные колонны и многое другое
Особенно впечатлило Царское село: красивая природа, архитектура. Экскурсовод очень интересно рассказала об истории этого места. Понравилось и само участие: мы победили сразу в трёх номинациях! Ещё было интересно пообщаться с жюри.
Кристина
Воспитанница
Мы хотели бы, чтобы слова благодарности в адрес «Тагильской стали» прозвучали. Благодаря этим очень добрым людям наша мечта исполнилась.