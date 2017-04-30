Лаура до этого горбилась, она девочка высокая, а сейчас прекрасно стоит на сцене. Когда она поступила в детский дом, то сглатывала слова и говорила так быстро, что приходилось её останавливать. А как она сейчас себя подаёт, как стихи читает – этому тоже учит сцена.