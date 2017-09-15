Новый масштабный фитнес-проект по похудению стартует в Нижнем Тагиле

Используй 75 дней, чтобы изменить себя!



Стоимость участия в проекте 14990 р. – для вашего удобства сеть фитнес-клубов Bright Fit предоставляет возможность оплаты в рассрочку.



Помимо непосредственного участия в проекте «PEREVES», каждый участник имеет право неограниченного посещения тренажерного зала, групповых занятий (аэробные, силовые, танцевальные направления), финской сауны. Также в свободном доступе представлены все необходимые элементы комфорта – питьевая вода, полотенца для тренировок, индивидуальный шкафчик на время тренировки.