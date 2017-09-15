Новый масштабный фитнес-проект по похудению стартует в Нижнем Тагиле
Уникальная программа для тех, кто твердо решил изменить себя!
На базе крупнейшей сети фитнес-клубов в УрФО Bright Fit стартует уникальный проект по трансформации тела «PEREVES».
С 1 октября девять команд по десять человек в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге начнут упорную борьбу в похудении с целью показать самый яркий результат!
Bright Fit
Задача каждой команды – сбросить максимальное количество килограммов.
На протяжении 2,5 месяцев проекта участников ждут
Консультации экспертов, диетолога, психолога, программы групповых и индивидуальных тренировок
Еженедельные контрольные замеры каждого представителя команды
Анализ состава тела
Специальные скидки на услуги солярия и кабинета эстетики тела клубов сети Bright Fit
Доставка участников на финал мероприятия в Екатеринбург
Гарантированный результат
Кроме того, в рамках проекта участники смогут посетить мастер-классы по созданию образов, приготовлению блюд для поддержания правильного рациона, получить приятные бонусы и подарки за самые «весомые» промежуточные показатели в ходе проекта.
Главный приз – Единая межклубная годовая карта для каждого участника команды-победителя!
16 декабря состоится торжественный финал с награждением и банкетом.
Используй 75 дней, чтобы изменить себя!
Стоимость участия в проекте 14990 р. – для вашего удобства сеть фитнес-клубов Bright Fit предоставляет возможность оплаты в рассрочку.
Помимо непосредственного участия в проекте «PEREVES», каждый участник имеет право неограниченного посещения тренажерного зала, групповых занятий (аэробные, силовые, танцевальные направления), финской сауны. Также в свободном доступе представлены все необходимые элементы комфорта – питьевая вода, полотенца для тренировок, индивидуальный шкафчик на время тренировки.
Зарегистрироваться в проекте «PEREVES» можно до 30 сентября, подробности уточняйте у менеджеров клуба и по телефону 378-278. Количество мест ограничено!