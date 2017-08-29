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Школа №32 - площадка полиязыковой культуры в Нижнем Тагиле
2017 год школа №32 прожила под эгидой 80-летнего юбилея
МБОУ СОШ №32 – одно из старейших учебных заведений города Нижнего Тагила, созданное в 1936 году. В течение всей истории существования статус школы неоднократно менялся, но неизменным оставался акцент на изучение иностранных языков.
История
С 1959
в школе изучается немецкий язык (с первого класса, со второго класса – углубленно)
С 1992
введено преподавание английского языка
С 2007
обязательным для изучения стал третий язык – французский
МБОУ СОШ №32 с углубленным изучением отдельных предметов – единственное в Нижнем Тагиле образовательное учреждение, в котором все без исключения учащиеся овладевают тремя иностранными языками.
На протяжении всей истории школы учащиеся имеют высокую мотивацию к учению, становятся победителями и призерами интеллектуальных и творческих олимпиад и конкурсов различных уровней. Ежегодно в среднем 20% одинадцатиклассников завершают обучение с медалью «за особые успехи в учении».
Самые «золотые» годы школы:
1966 – 296 медалистов
2013 – 22 медалиста
За последние 10 лет школа достигла высоких результатов в образовании, что позволило образовательному учреждению выйти на новый инновационный уровень развития.
По инициативе Галины Масликовой ОУ №32 с 2006 года осуществляет образовательную деятельность по формированию поликультурной языковой личности учащихся. Сначала на базе школы создается экспериментальная площадка, а с 2009 года образовательное учреждение является членом сети инновационных школ академической площадки Уральского отделения Российской академии образования.

Нелли Мансурова
Заместитель директора школы по иностранным языкам
В итоге инновационной деятельности ОУ под руководством кандидата педагогических наук Галины Масликовой была создана разноуровневая система иноязычного образования, отличная от других школ. Она основывается на многоязычном образовании, а также на единстве обучения, воспитания и развития личности учащихся. Опыт изучения сразу трех иностранных языков – уникален, его практически нет в Российской Федерации, а также очень мало в странах Европы.
Изучив в свое время саму базу школы и традиции, в том числе кадровую и методическую базу, стало понятно, что не использовать то, что было наработано за 70 лет до меня – кощунство. Поэтому мы начали подстраивать инновации на базу того, что было. То есть немецкий язык – он как был №1, так и остался, несмотря на новшества и изменения. Это та модель, которую нельзя использовать на другую школу, она наша, и тут ломать нельзя.

Галина Масликова
Директор МБОУ СОШ №32
Традиция – она первична. Разрушать нельзя. Это определенный бренд.
Городской лингвострановедческий фестиваль проводится ежегодно, регламентируется приказом Управления образования Администрации города Нижний Тагил. Фестивальное движение охватывает за учебный год в среднем до 1200 школьников.
Школа №32 была инициатором объединения разрозненных лингвистических мероприятий разных школ в единое целенаправленное движение – городской лингво-страноведческий фестиваль. Его роль в пропаганде изучения различных европейских языков и развитие иноязычного образования в городе невозможно переоценить. Галина Масликова не только поддержала данную инициативу прогрессивных педагогов иностранного языка в нашем городе, но и является активным руководителем, членом координационного совета фестиваля, лично принимает участие в его мероприятиях.
11 лет
МБОУ СОШ №32 является бесспорным лидером по результатам участия в городских конкурсах в рамках лингвострановедческого фестиваля на всех изучаемых языках: немецком, английском и французском.
В этом году, благодаря личным контактам Масликовой Г.А. к городским конкурсам с немецким и французским языками были привлечены образовательные учреждения Екатеринбурга, Челябинска и Новоуральска.

Нелли Мансурова
Заместитель директора школы по иностранным языкам
Всегда принимал участие в лингвострановедческом фестивале. Мы всегда занимали высокие места. Мы всегда выходили за заданные рамки фестиваля и по количеству участников и по творческой составляющей.
Егор Нечаев
Выпускник 2017 года
Одним из направлений дополнительного иноязычного образования является организация школы подготовки к сдаче экзамена на международный диплом владения немецким языком DSD первой и второй ступеней.
Такую возможность ОУ получило с установлением сотрудничества с Центральным управлением зарубежных школ Германии (ZfA) в 2009 году. За прошедшие годы в школе успешно внедрена полная линейка международных экзаменов на установление уровня владения немецким языком от А1 до С1 в соответствии с общеевропейской языковой компетенцией.
120 выпускников
имеют дипломы высокой степени (В2-С1)
175 выпускников
подтвердили уровень В1
537
учеников
охвачены международным тестированием
Ежегодно все учащиеся 4-х и 8-х классов сдают международный экзамен по немецкому языку
Важной составной частью межкультурного развития учащихся является участие в международных образовательных программах. В школе №32 реализуется программа межшкольного обмена со школой города Эльваген в Германии.
В последние 3 года школа активно продвигает программу международного тестирования по английскому и французскому языкам. При муниципальном ресурсном центре с 2016 года работают курсы подготовки к международному экзамену Кембриджского университета на владение английским языком.
39 учащихся школы стали обладателями английских сертификатов различного уровня
У нас организуются каникулярные поездки в Германию. Мы используем все возможности для коммуникации с носителями иностранного языка. Ежегодно десятиклассники школы участвуют в программе «Языковые поездки» с проживанием в течение 3-х месяцев в немецкой семье и обучении в немецкой гимназии.

Галина Масликова
Директор МБОУ СОШ №32
Сегодня образовательное учреждение достигло таких высоких результатов в иноязычном образовании, что можно говорить уже о переходе от школы лингвистической направленности к школе непрерывного коммуникативно-языкового образования. Многие выпускники используют знание иностранного языка в профессиональных целях и для построения успешной карьеры. Более 20 обучаются в ВУЗах Германии. С этого года, благодаря сотрудничеству с Челябинским Южно-Уральским аграрным университетом первые выпускники школы получают возможность языковой и профессиональной стажировки во Франции и Швейцарии.
Нелли Мансурова
Заместитель директора школы по иностранным языкам
3 кандидата наук
Среди педагогов школы. А также почетные работники общего и профессионального образования РФ
Каждый четвертый учитель школы
Ее выпускник, что способствует сохранению особого духа и традиций
В школе особенная атмосфера в плане языка и это, понятно, зацепляет. А плюсом ко всему, наверно, скудность наших помещений ведет к тому, что мы все здесь как семья. В школе очень демократичная атмосфера. Нет в нашей школе снобизма. Мы не воспитываем детей с чувством превосходства. В школе работают наши же выпускники, они возвращаются сюда после окончания ВУЗов, как в свой родной дом.

Галина Масликова
Директор МБОУ СОШ №32
В школе проучилась 10 лет и после ее окончания никак не могла с ней расстаться. Для меня школа стала вторым домом. Окончив институт, я вновь вернулась в стены родной школы, но уже в качестве педагога. Хорошую основу, «корешок», так сказать, я получила еще в начальной школе. Учителей-стажистов становится все меньше, а молодых учителей – все больше. И мы стараемся перенять опыт. Чтобы сохранить дух нашей 32. На мой взгляд, ученики с огромным удовольствием приходят получать новые знания, стремятся к совершенству. Здесь особая атмосфера – здесь семья, здесь тепло.
Кристина Мезенцева
Учитель немецкого языка, выпускница школы
32-ая – это определенная каста. Мы здесь как большая семья. Если в другом городе встречаешь знакомое лицо из 32-ой, пусть даже с этим человеком не общались в школе, мы можем поговорить обо всем и будем рады встрече. Это сплоченность какая-то присуща, на мой взгляд, только нашей школе.

Егор Нечаев
Выпускник 2017 года
С целью оказания методической помощи учителям иностранного языка горда на базе ОУ №32 создан и продуктивно работает Муниципальный ресурсный центр по развитию иноязычного образования. Благодаря его деятельности педагоги города получили возможность приобретения опыта подготовки к государственным экзаменам по иностранным языкам.

Когда пришла в школу, была шокирована, что учителя школы при таком высоком качестве работы не могут себя представлять. И я несколько лет работала на открытость, чтобы нас увидели. Они пахали сами в себе, а ведь были колоссальные наработки, которые не было возможности продемонстрировать.

Галина Масликова
Директор МБОУ СОШ №32
Сейчас школа стоит на пути экспериментов. Совет школы смотрит, какие предметы добавить к основной базе, чтобы выпускники были востребованы во всех областях.
К 9 классу у учащихся уже хорошая языковая база, за которую не стыдно. Ребята и в нелингвистических специальностях очень хорошо себя ощущают, потому что могут сразу же отправиться на стажировку за границу.
Кристина Мезенцева
Учитель немецкого языка, выпускница школы
Я пришел в школу в первый класс вместе с Галиной Анатольевной в 2006 году. Помимо того, что она директор школы, еще преподавала французский. Большинство наших ребят поступили в ВУЗы Екатеринбурга, один выпускник в государственный университет аэрокосмического приборостроения в Питер. Я поступил в Театральный ВУЗ. Кто-то захотел стать юристом. Абсолютно разные направления выбрали ребята. Полиязыковые навыки пригодились абсолютно каждому из выпускников.

Егор Нечаев
Выпускник 2017 года
За 80 лет своего существования, и за последние 10 лет, в частности, школа накопила большой потенциал и получила общественное признание.
За годы руководства школой Галиной Масликовой в школе сформировалась поликультурная общеобразовательная среда, школа участвовала в целом ряде значимых конкурсов:
Победа во Всероссийском конкурсе общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные технологии, получили гран Президента РФ (2007г.)
Победа в конкурсе среди муниципальных общеобразовательных организаций Свердловской области, реализующих инновационные образовательные программы, получение гранта Губернатора (2011, 2014гг)
Первое место во Всероссийском конкурсе Национальной премии в области образования «Золотой фонд российского образования» (2012г.)
Школа вошла в рейтинг лучших образовательных организаций в России, обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников «Топ-500» (2013г.)
Победа во всероссийском конкурсе «100 лучших школ России» (2014г.)
Школа включена во Всероссийский реестр организаций, активно участвующих в социально-экономическом развитии субъектов Федерации и муниципальных образований «Книга Почета» (ежегодно с 2014г.)
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Текст: Ирина Анисимова
Фото: TagilCity.ru
Оформление: Юлия Суворова
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