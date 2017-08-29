В школе проучилась 10 лет и после ее окончания никак не могла с ней расстаться. Для меня школа стала вторым домом. Окончив институт, я вновь вернулась в стены родной школы, но уже в качестве педагога. Хорошую основу, «корешок», так сказать, я получила еще в начальной школе. Учителей-стажистов становится все меньше, а молодых учителей – все больше. И мы стараемся перенять опыт. Чтобы сохранить дух нашей 32. На мой взгляд, ученики с огромным удовольствием приходят получать новые знания, стремятся к совершенству. Здесь особая атмосфера – здесь семья, здесь тепло.