Континентальный кубок по лыжному двоеборью пройдет в мартовское праздники в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле с 9 по 11 марта пройдет Континентальный кубок по лыжному двоеборью. На соревнования приедут «летающие» лыжники из 11 стран. Заявлены спортсмены из Японии, Германии, Франции, США, Норвегии, Казахстана и других стран, сообщает Е1.
На сегодняшний момент комплекс на горе Долгая готов принять соревнования такого уровня. Объект полностью подготовлен для проведения мероприятия, прыгать спортсмены будут с трамплина К-90, -- сказал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.
Гостей мероприятия также ожидает обширная концертная программа. Увидеть соревнования такого высокого уровня можно будет всем желающим совершенно бесплатно.
Отметим, что Континентальный кубок по лыжному двоеборью пройдёт в Свердловской области впервые.