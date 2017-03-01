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Новости Нижнего Тагила

Тагильчанка заняла третье место в финальном этапе кубка России по лыжному двоеборью (ФОТО)

1 марта 2017, 11:30Добавить новость
Нижний Тагил,Свердловская область,спорт,соревнования,лыжи,прыжки с трамплина,гонка,победа
В Нижнем Тагиле на трамплинном комплексе «Аист» прошел девятый, финальный этап кубка России по лыжному двоеборью, сообщает агентство «Все новости». Среди лыжников мужчин в соревновательной гонке на 10 км и прыжкам с трамплина первое место досталось петербуржцу Виталию Иванову, второе место занял Степан Власов из Пермского края, третье место занял спортсмен из Санкт-Питербурга. Тагильчанин Максим Капин завоевал пятое место. 
 
Среди женщин в гонке на 5 км и прыжкам с трамплина К-90 первое место заняла Стефания Надымова из Пермского края, второе место – Светлана Гладикова из Прикамья, третье место заняла тагильчанка Юлия Ходыкина.
Нижний Тагил,Свердловская область,спорт,соревнования,лыжи,прыжки с трамплина,гонка,победаНижний Тагил,Свердловская область,спорт,соревнования,лыжи,прыжки с трамплина,гонка,победа
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