| регистрация
Новости Нижнего Тагила

4 миллиона рублей выделены на одежду для волонтеров ЧМ-2018 в Екатеринбурге (ФОТО)

1 августа 2017, 20:25Добавить новость
бюджет,Екатеринбург,Россия,соревнования,спорт,ЧМ-2018,волонтеры

Подготовлен проект по созданию униформы для волонтеров ЧМ-2018. На пошив тысячи костюмов планируется потратить 4 миллиона рублей.

Подготовка к Чемпионату мира по футболу 2018 года в полном разгаре: в Екатеринбурге разработан дизайн формы для волонтеров. Для реализации проекта из бюджета Екатеринбурга выделено более 4 миллионов рублей. На эти деньги планируется сшить 1000 костюмов, стоимость каждого составит 4150 рублей.

Rupolit рассказал, что униформа будет рассчитана исключительно на высоких и стройных парней и девушек. В один комплект входят брюки, толстовка, кепка, дождевик, две футболки и рюкзак. 650 костюмов будут предназначены для девушек – размеры от 42 до 52, остальные – для мужчин, все 48 размера. Для пошива футболок будет использован хлопок и полиэстер, брюки сошьют из хлопчатобумажной ткани с добавлением эластана.

бюджет,Екатеринбург,Россия,соревнования,спорт,ЧМ-2018,волонтерыбюджет,Екатеринбург,Россия,соревнования,спорт,ЧМ-2018,волонтерыбюджет,Екатеринбург,Россия,соревнования,спорт,ЧМ-2018,волонтеры

Фото: Rupolit.net

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео что-то необычное? Стали свидетелями интересного происшествия? Посетили мероприятие? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Российские многодетные семьи и инвалиды смогут получить бесплатные билеты на футбольные матчи ЧМ-2018
25 июля, 14:10
3 1
Шесть стримеров расскажут о подготовке российских городов к Кубку Конфедераций FIFA 2017
30 мая, 09:00
2 0
Тагильчане стали победителями командного первенства по шахматам
27 июля, 07:00
3 1

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 73
Подписаться на новости