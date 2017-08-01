4 миллиона рублей выделены на одежду для волонтеров ЧМ-2018 в Екатеринбурге (ФОТО)

Подготовлен проект по созданию униформы для волонтеров ЧМ-2018. На пошив тысячи костюмов планируется потратить 4 миллиона рублей.

Подготовка к Чемпионату мира по футболу 2018 года в полном разгаре: в Екатеринбурге разработан дизайн формы для волонтеров. Для реализации проекта из бюджета Екатеринбурга выделено более 4 миллионов рублей. На эти деньги планируется сшить 1000 костюмов, стоимость каждого составит 4150 рублей.





Rupolit рассказал, что униформа будет рассчитана исключительно на высоких и стройных парней и девушек. В один комплект входят брюки, толстовка, кепка, дождевик, две футболки и рюкзак. 650 костюмов будут предназначены для девушек – размеры от 42 до 52, остальные – для мужчин, все 48 размера. Для пошива футболок будет использован хлопок и полиэстер, брюки сошьют из хлопчатобумажной ткани с добавлением эластана.





Фото: Rupolit.net