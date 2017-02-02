| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Нижнетагильский «Спутник» одержал победу в Сарове (ВИДЕО)

2 февраля 2017, 09:25Добавить новость
Нижний Тагил,победа,соревнования,спорт,Спутник,буллиты,Саров

31 января в Сарове «Спутник» одержал  победу со счетом 2:1.

С самого начала матча преимущество было не на нашей стороне. Саров обыгрывал нашу команду со счетом 0:1. Однако на последних минутах матча тренерский состав принял решение внести изменение в состав команды и заменил вратаря. Точные броски Евгения Гасникова и Александра Шибаева принесли победу «Спутнику».

Как сообщил Игорь Аверкин – тренер ХК «Спутник», соперник был достойный и хорошо двигался, наша стратегическая ошибка была в том, что команда уступила по буллитам. Как говорит тренер, буллиты «Спутнику» пока даются тяжело, но спортсмены над этим работают.

 

© TagilCity.ru
метки , , , , , ,
Нижнетагильский «Юниор-Спутник» одержал победу над «Алтаем» (ФОТО) 31 января, 09:00
Хоккеисты «Спутника» из Нижнего Тагила с крупным счётом обыграли волжскую «Ариаду-НХ» (ФОТО, ВИДЕО) 30 января, 11:35
«Спутник» обыграл «Рязань» на ледовой арене в Нижнем Тагиле - 3:0 25 января, 09:20

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 190
Подписаться на новости