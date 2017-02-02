Нижнетагильский «Спутник» одержал победу в Сарове (ВИДЕО)

31 января в Сарове «Спутник» одержал победу со счетом 2:1.

С самого начала матча преимущество было не на нашей стороне. Саров обыгрывал нашу команду со счетом 0:1. Однако на последних минутах матча тренерский состав принял решение внести изменение в состав команды и заменил вратаря. Точные броски Евгения Гасникова и Александра Шибаева принесли победу «Спутнику».





Как сообщил Игорь Аверкин – тренер ХК «Спутник», соперник был достойный и хорошо двигался, наша стратегическая ошибка была в том, что команда уступила по буллитам. Как говорит тренер, буллиты «Спутнику» пока даются тяжело, но спортсмены над этим работают.