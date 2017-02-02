Стоимость стадиона «Екатеринбург Арена» ниже изначальной на 15%

Газета «Советский спорт» опубликовала на своем сайте рейтинг стадионов, которые строятся к Чемпионату Мира по футболу.

Так, стало известно, что строительство стадиона в Екатеринбурге завершено лишь на 55%. При этом добраться до стадиона будет не так и сложно – по транспортной доступности уральский объект находится на третьем месте.

Также известно, что во время ЧМ 2018 на стадионе будет установлено 35 000 мест для зрителей. Но после чемпионата произойдет сокращение мест до 21 000.

Благодаря этому изначальная стоимость стадиона ниже изначальной на 15%. Ранее планировалось, что на строительство уйдет 15 млрд рублей. Но позже стало известно, что стоимость уменьшилась до 12,7 млрд.