Виталий Мутко приедет в Екатеринбург чтобы лично проверить готовность к ЧМ-2018

Вице-премьер РФ по вопросам спорта прилетит в Екатеринбург 3 февраля, чтобы проконтролировать процесс подготовки к ЧМ-2018.
Пятьсот дней – это вроде и много, а с другой стороны, это дни, которые мы уже считаем. Сделать предстоит ещё много: это и стадионы, и тренировочные поля, базы проживания команд, транспортная логистика. За эти пятьсот дней предстоит усиливать работу по продвижению проекта вместе с коллегами из ФИФА, потому, что мы предлагаем много новых продуктов с точки зрения гостеприимства – безвизовый въезд, бесплатный проезд между городами и в городах; будет много возможностей, которых не было на других турнирах. Наступает этап, на котором надо всё больше привлекать болельщиков, жителей регионов, -- рассказывает Мутко.
Как пишет Е1, Мутко, в рамках подготовки к чемпионату, лично курирует строительство всех стадионов в России.
В 2014 году вице-премьер уже был в Екатеринбурге и тогда заявил, что принять ЧМ город не готов.