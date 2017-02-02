Виталий Мутко приедет в Екатеринбург чтобы лично проверить готовность к ЧМ-2018

Пятьсот дней – это вроде и много, а с другой стороны, это дни, которые мы уже считаем. Сделать предстоит ещё много: это и стадионы, и тренировочные поля, базы проживания команд, транспортная логистика. За эти пятьсот дней предстоит усиливать работу по продвижению проекта вместе с коллегами из ФИФА, потому, что мы предлагаем много новых продуктов с точки зрения гостеприимства – безвизовый въезд, бесплатный проезд между городами и в городах; будет много возможностей, которых не было на других турнирах. Наступает этап, на котором надо всё больше привлекать болельщиков, жителей регионов, -- рассказывает Мутко.