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Новости Нижнего Тагила

Соревнования по лыжным гонкам «Тагильская снежинка – 2017» пройдут на горе Долгой

2 марта 2017, 13:20Добавить новость
Нижний Тагил,Свердловская область,лыжи,спорт,соревнования,забег,гора Долгая,Аист
19 марта 2017 года на спортивном комплексе «Аист» на горе Долгой пройдут XXXXV открытые соревнования по лыжным гонкам «Тагильская снежинка – 2017». Прием заявок на участие в мероприятии начинается в 9:00. В 10:15 начинается первый старт. Участникам предлагается преодолеть дистанции 5, 10, 20 или 30 км.
 
Принять участие в соревнованиях приглашаются все желающие не моложе 2004 г. р. При себе нужно иметь медицинское заключение от врача, разрешающие участие в забеге.
 
Все участники мероприятия будут обеспечены питанием.
 
Всем участникам спортивной гонки будут вручены памятные призы, а победителей ожидают медали и грамоты.
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