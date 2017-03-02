Соревнования по лыжным гонкам «Тагильская снежинка – 2017» пройдут на горе Долгой

19 марта 2017 года на спортивном комплексе «Аист» на горе Долгой пройдут XXXXV открытые соревнования по лыжным гонкам «Тагильская снежинка – 2017». Прием заявок на участие в мероприятии начинается в 9:00. В 10:15 начинается первый старт. Участникам предлагается преодолеть дистанции 5, 10, 20 или 30 км.
Принять участие в соревнованиях приглашаются все желающие не моложе 2004 г. р. При себе нужно иметь медицинское заключение от врача, разрешающие участие в забеге.
Все участники мероприятия будут обеспечены питанием.
Всем участникам спортивной гонки будут вручены памятные призы, а победителей ожидают медали и грамоты.