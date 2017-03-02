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Новости Нижнего Тагила

Тагильский «Спутник» одержал третью победу в серии 1/8 плей-офф в матче с анграским «Ермаком» (ФОТО)

2 марта 2017, 09:20Добавить новость
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Тагильский «Спутник» одержал третью победу в 1/8 плей-офф. Матч состоялся в Ангарске со счетом 4:3. Встреча была довольно напряженной, соперники играли достойно, однако уже к 15-й минуте «Спутник» лидировал со счетом 2:1. Отличились Денис Мингалеев, Виталий Жиляков, Александр Шибаев.

В третьем периоде хозяева льда мобилизовали свои силы, и тагильчанам пришлось попотеть, чтобы вырвать победу.

Впереди нашу команду ждет еще одна игра перед выходом в четвертьфинал. Она также состоится в Ангарске, сообщается на официальном сайте ХК «Спутник».

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