Эстафета для оставшихся без попечения родителей детей прошла при поддержке тагильских волонтеров (ФОТО)

В детском оздоровительном лагере «Леневский» волонтеры провели спортивную эстафету для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей.

Представители благотворительных фондов «Преображение» и «Независимость» посетили оздоровительный детский лагерь «Леневский». В нем сейчас отдыхают дети и подростки, оставшиеся без опеки родителей. По инициативе волонтеров для ребят провели спортивную эстафету, в которой приняли участие 4 команды.



Затем дети проверили себя в соревнованиях по армрестлингу. Ребята встретили серьезное испытание с воодушевлением и радостью – участвовали и мальчики, и девочки. Спортивную площадку не покидал спортивный дух и веселье. Победители эстафеты получили от организаторов в качестве награды сладкий пирог.





Фото: Центр Поддержки Гражданских Инициатив «Вместе»



Как уточнил пресс-центр Центра Поддержки Гражданских Инициатив «Вместе», такие мероприятия призваны обеспечить полноценные условия для оздоровления, воспитания и развития личности детей, оставшихся без родительской опеки. После проведения мероприятия директор лагеря «Леневский» вручил волонтерам благодарственное письмо.