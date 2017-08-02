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Новости Нижнего Тагила

Тагильчане завоевали 4 золотых медали в соревнованиях по гребному слалому в Новгородской области

2 августа 2017, 21:55Добавить новость
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Спортсмены из детско-юношеской спортивной школы «Уралец» показали отличные результаты в соревнованиях по гребному слалому. Были завоеваны 4 золотые и 2 серебряные медали.

В Новгородской области с 27 июля по 1 августа прошли соревнования по гребному слалому. Участники испытали себя сразу в двух стартах – Первенство по гребному слалому для участников до 19 лет и финальные соревнования VIII летней спартакиады между учащимися России.

 

Наш город представляли спортсмены из детско-юношеской спортивной школы «Уралец». Тагильчане показали в соревнованиях отличный результат, завоевав 4 золотые награды – 2 из них в соревнованиях Первенства по гребному слалому. Первую принесла гонка байдарок-одиночек, вторую – гонка каноэ-двоек. Еще 2 золотые медали были получены на финальных соревнованиях спартакиады – за победу в командной гонке каноэ-одиночек и в гонке байдарок-одиночек.

 

2 серебряные медали были завоеваны нашими спортсменами: первая в гонке каноэ-одиночек среди юниоров, вторая – на спартакиаде в той же дисциплине. Командная гонка каноэ-одиночек принесла в копилку бронзовую медаль. В командной гонке каноэ-двоек тагильчанам досталось 4 место. В гонке байдарок-одиночек среди девушек тагильчанка заняла 23 место. По результатам гонок спортсмены, занявшие первые места, будут участвовать в первенстве Европы среди спортсменов до 18 лет. Соревнования пройдут с 16 по 20 августа в Германии.

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