«Спутник» одержал победу в Казани над «Барсом» и гарантировал себе место в плей-офф (ФОТО)

«Спутник» обыграл Казанский «Барс» со счетом 3:1. Этой победой команда гарантировала себе выход в плей-офф.

Казанская команда вышла играть в усеченном составе, с первых минут тагильчане заняли лидирующую позицию, забив первую шайбу. В третьей двадцатиминутке «Барс» сровнял счет. Позже наши Рафаэль Шакуров и Денис Курепанов забили еще по шайбе в ворота соперника.





Как сообщил тренер «Спутника» Андрей Кирдяшов, наша команда сыграла хорошо и ровно настолько, сколько нужно было для победы. Впереди команду ждет серьезная игра в Альметьевске.





