| регистрация
Новости Нижнего Тагила

«Спутник» одержал победу в Казани над «Барсом» и гарантировал себе место в плей-офф (ФОТО)

3 февраля 2017, 09:25Добавить новость
победа,спорт,Спутник,хоккей,казань,Барс,плей-офф

«Спутник» обыграл Казанский «Барс» со счетом 3:1. Этой победой команда гарантировала себе выход в плей-офф.

Казанская команда вышла играть в усеченном составе, с первых минут тагильчане заняли лидирующую позицию, забив первую шайбу. В третьей двадцатиминутке «Барс» сровнял счет. Позже наши Рафаэль Шакуров и Денис Курепанов забили еще по шайбе в ворота соперника.

Как сообщил тренер «Спутника» Андрей Кирдяшов, наша команда сыграла хорошо и ровно настолько, сколько нужно было для победы. Впереди команду ждет серьезная игра в Альметьевске.


победа,спорт,Спутник,хоккей,казань,Барс,плей-оффпобеда,спорт,Спутник,хоккей,казань,Барс,плей-офф
победа,спорт,Спутник,хоккей,казань,Барс,плей-офф
© TagilCity.ru
метки , , , , , ,
Болельщики ХК «Спутник» Нижнего Тагила могут бесплатно посетить последний в этом году матч чемпионата ВХЛ 22 декабря 2016, 11:50 2
Вторая победа «Спутника»: тагильские хоккеисты сравняли счет в серии плей-офф (ФОТО) 2 марта 2016, 08:50
ХК «Спутник» выиграл со счетом 7:1 и держится на 15 месте в турнирной таблице (ФОТО) 7 февраля 2016, 10:25 1

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 77
Подписаться на новости