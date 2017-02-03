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Новости Нижнего Тагила

Тысячи тагильчан выйдут на «Лыжню России»: в программе концерты, горячее питание и мастер-классы от хоккеистов

3 февраля 2017, 08:20Добавить новость
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В администрации города под руководством мэра Сергея Носова прошло совещание по поводу подготовки к «Лыжне России-2017».

На всех площадках будут подготовлены старты, горячее питание, творческие выступления фигуристов и даже мастер-класс по хоккею. В каждом из районов города на «Лыжню России» 11 февраля выйдут тысячи тагильчан.

Также в Нижнем Тагиле стартовала подготовка к лыжным гонкам, которые проходят на предприятиях, в организациях и учреждениях нашего города.

Одним из масштабных мероприятий станет общегородская лыжная гонка рядом с ФОКом «Президентский», она состоится 4 февраля. На сегодняшний день на участие в состязании подали заявки 398 дошкольников. А всего на лыжню выйдет около тысячи учащихся городских школ. За победу будут соревноваться не меньше 15-ти семейных команд. С 10 до 16 часов будет организована игровая и культурная программа. Кроме того, фигуристы проведут показательные выступления, а хоккеисты организуют мастер-класс.

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