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Воспитанник коррекционной школы из Ревды завоевал золото во всемирных экстремальных играх в США (ФОТО)

3 февраля 2017, 15:55Добавить новость
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Впервые в истории России воспитанник Ревдинской коррекционной школы завоевал золотую медаль среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями на легендарных играх X-Games, сообщает Е1.RU

Уральский спортсмен удивил всех, выступив и завоевав золото в американском городе Аспене: таких результатов он смог добиться, всего 2 года тренируясь в этом виде спорта.

Такие соревнования приравниваются в спортивном мире к Олимпиаде: люди с отклонениями в интеллекте соревнуются со спортсменами без ограничений. Воспитанник из Ревды выступил в паре с американской сноубордисткой из США Джейми Андерсон в слоупстайле.

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Фото: Е1.RU

Семен Федотов установил рекорд в преодолении трассы – 33,8 секунды. В настоящее время Семен – сильнейший среди россиян в этом виде спорта, поэтому он представлял Россию на соревнованиях.

В марте спортсмену придется снова защищать честь Российской Федерации в Австрии вместе с двумя коллегами-сноубордистами из Ревды - Дмитрием Тюфяковым и Олегом Бабаевым. 

© TagilCity.ru
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