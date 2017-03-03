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Новости Нижнего Тагила

Тагильский «Спутник» уступил ангарскому «Ермаку» в четвертом матче 1/8 плей-офф

3 марта 2017, 09:15Добавить новость
Нижний Тагил,Свердловская область,Спутник,хоккей,Ермак,плей-офф,матч,спорт
Нижнетагильский «Спутник» проиграл «Ермаку» со счетом 3:2 в четвертом матче 1/8 плей-офф.  Счет в игре открыл ангарский «Ермак», тагильчанам удалось сровнять счет во второй двадцатиминутке. Однако в третьем периоде на счету ангарчан было уже три шайбы, забитые в наши ворота. «Спутнику» удалось вернуть противнику еще одну шайбу, но сил сравнять счет не хватило. Отличились Евгений Дубровин и Михаил Мокин. Серия возвращается в Нижний Тагил и пятый матч наши спортсмены сыграют дома.
 
Тренер «Спутника» Андрей Кирдяшов не скрывал своего недовольства результатом. Он пояснил, что команда расслабилась и сыграла очень слабо, сообщается на официальном сайте ХК «Спутник».
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