Сергей Носов посетил строительную площадку нового стадиона в Нижнем Тагиле

В районе Выи началось строительство нового стадиона для учащихся школ № 55 и 30. Предполагается, что это будет самый крупный спортивный объект в Нижнем Тагиле. Сергей Носов познакомился с графиком предстоящих работ.

В Нижнем Тагиле началось строительство нового стадиона в районе Выи. Новый спортивный объект будет предназначен для уроков физкультуры учеников школ № 55 и 30. Предполагается, что наполняемость стадиона составит около 1600 человек. Площадку уже посетил глава города Сергей Носов, который оценил график предстоящих работ.





Новый стадион будет построен согласно всем современным требованиям. На нем появится волейбольная площадка, футбольное поле, 4 беговых дорожки, площадка для игры в баскетбол с искусственным покрытием и силовые тренажеры. Сейчас в Нижнем Тагиле нет ни одного настолько укомплектованного спортивного объекта, -- рассказал Заместитель Главы города по социальной политике Валерий Суров.



Как сообщает пресс-служба Администрации Нижнего Тагила, работы по строительству начались 1 августа. Сейчас на месте работает несколько единиц техники, рабочие активно разграничивают территорию и выкорчевывают деревья. Сдача объекта в эксплуатацию назначена уже на сентябрь этого года.