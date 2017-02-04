«Шахматный король» состоялся в кадетской школе №21 Нижнего Тагила

На удивление представителей шахматного центра, спортсменов среди кадетов оказалось немало. С первого по восьмой класс набралось 62 шахматиста. Начался турнир с торжественной линейки, где звучали стихи о пользе шахмат.



После пяти прошедших турниров победителем, или королевой, стала Мария Межова из восьмого «А» класса. Звание короля получил Илья Васильев из 4 «Б». Ребята одержали абсолютные победы, завоевав по пять очков из пяти.