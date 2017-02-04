Виталия Мутко оценил подготовку Екатеринбурга к ЧМ-2018 как успешную (ФОТО)

Вице-премьер РФ Виталий Мутко посетил Екатеринбург с рабочим визитом. Он проверил, как проходит подготовка к футбольному мундиалю, сообщает ежедневная газета «Вечерние ведомости».

Вчера днем заместитель председателя Правительства РФ прибыл в уральскую столицу с инспекцией.

Виталий Мутко посетил несколько спортивных объектов Екатеринбурга – Центральный стадион, стадион «Уралмаш», тренировочные площадки, а также центр подготовки волонтеров.





Он остался доволен всем, что увидел в городе. Подготовка и строительство к проведению чемпионата мира по футболу идет с опережением графика, как отметил он. Серьезных проблем в работе по подготовке к ЧМ не возникает.





Также он похвалил город за подготовку гостиниц: уже 24 гостиницы из 26 сданы. 8 000 мест готовы к размещению гостей и спортсменов.





Понравился ему и центр подготовки волонтеров: в марте по программе «Городские волонтеры» пройдут обучение 1 000 человек.





Фото: «Вечерние ведомости»





Увидел вице-премьер и уличную дорожную сеть: ему все понравилось.