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Виталия Мутко оценил подготовку Екатеринбурга к ЧМ-2018 как успешную (ФОТО)

4 февраля 2017, 14:35Добавить новость
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Вице-премьер РФ Виталий Мутко посетил Екатеринбург с рабочим визитом. Он проверил, как проходит подготовка к футбольному мундиалю, сообщает ежедневная газета «Вечерние ведомости»

Вчера днем заместитель председателя Правительства РФ прибыл в уральскую столицу с инспекцией.

Виталий Мутко посетил несколько спортивных объектов Екатеринбурга – Центральный стадион, стадион «Уралмаш», тренировочные площадки, а также центр подготовки волонтеров.

Он остался доволен всем, что увидел в городе. Подготовка и строительство к проведению чемпионата мира по футболу идет с опережением графика, как отметил он. Серьезных проблем в работе по подготовке к ЧМ не возникает.

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Также он похвалил город за подготовку гостиниц: уже 24 гостиницы из 26 сданы. 8 000 мест готовы к размещению гостей и спортсменов.

Понравился ему и центр подготовки волонтеров: в марте по программе «Городские волонтеры» пройдут обучение 1 000 человек.

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Фото: «Вечерние ведомости»

Увидел вице-премьер и уличную дорожную сеть: ему все понравилось. 

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