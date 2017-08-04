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Новости Нижнего Тагила

Челябинец установил в Екатеринбурге новый мировой рекорд: он притянул поднятый над землей аэростат за 2,5 минуты (ФОТО, ВИДЕО)

4 августа 2017, 12:00Добавить новость
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В уральской столице установлен новый мировой рекорд по стронгмену в дисциплине «arm over arm». Его установил Эльбрус Нигматуллин из Челябинскапритянув к себе аэростат. 

«Самый сильный человек России», рекордсмен книги рекордов Гиннесса Эльбрус Нигматуллин снова установил мировой рекорд.

4 августа силач посадил на землю воздушный шар объемом 2 500 куб. м. и подъемной силой 350 кг, поднятый на высоту 50 метров, за две с половиной минуты, сообщает ИА ТАСС. Притом, как говорит сам Эльбрус, ему в это утро очень мешали порывы ветра, поэтому выполнять упражнение было тяжело. 

Стронгмен поделился, что до этого ни один человек на Земле не решался меряться силами с летательными аппаратами легче воздуха.

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Ранее спортсмен совершал и другие силовые подвиги: тянул различные автомобили, корабли и поезда, сдвигал с места 2-этажный коттедж, с помощью рук проворачивал колесо обозрения в столице Южного Урала, в День города пробежал 100 м с пианино на плечах. 

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Видео, фото: Е1.RU

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