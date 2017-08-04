Нижнетагильский полицейский стал бронзовым призером международного заплыва на озере Байкал (ФОТО)

Полицейский из Нижнего Тагила занял третье место в международном заплыве, который состоялся на озере Байкал.

На озере Байкал прошли соревнования по плаванию в рамках проекта X-WATERS, который призван пропагандировать здоровый образ жизни и объединить российских и зарубежных любителей плавания.





Начальник изолятора временного содержания МУ МВД «Нижнетагильское» капитан полиции Сергей Куликов стал бронзовым призером в крупном международном заплыве на открытой воде Baikal Swim.



Соревнования проходили 29 июля 2017 года. Нижнетагильский полицейский в категории до 40 лет на дистанции 1 морская миля выступил с хорошим результатом и показал третье время.





Как рассказал сам призер, плаванием он занимается с раннего детства: начинал в клубе «Уралец». Также Сергей поделился тем, что перед заплывом много тренировался на Леневском водохранилище и рассказал:





После бассейна нагрузка и ощущения в открытой воде абсолютно разные, в гидрокостюме – другие, в открытой воде – тем более. Организация заплывов Baikal Swim была на высшем уровне, как по страховке, так и по наблюдению. Было нелегко, так как предстояло плыть в довольно холодной воде (температура 12-16 градусов) с большими встречными волнами, - делится впечатлениями Серей Анатольевич. - Пока третье место, есть повод заниматься дальше, чтобы улучшать свои результаты! Я считаю, что для более высокого места мне не хватило опыта именно на отрытой воде, находясь в которой нужно многое уметь!

Фото: МУ МВД Нижнего Тагила



Капитан Куликов планирует и в следующем году поучаствовать в подобных заплывах на озере Селигер.