| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Нижнетагильский полицейский стал бронзовым призером международного заплыва на озере Байкал (ФОТО)

4 августа 2017, 18:05Добавить новость
Нижний Тагил,полиция,Россия,Свердловская область,соревнования,спорт,плавание,бронза,байкал,полицейский,управление мвд,МВД
Полицейский из Нижнего Тагила занял третье место в международном заплыве, который состоялся на озере Байкал.

На озере Байкал прошли соревнования по плаванию в рамках проекта X-WATERS, который призван пропагандировать здоровый образ жизни и объединить российских и зарубежных любителей плавания.

Начальник изолятора временного содержания МУ МВД «Нижнетагильское» капитан полиции Сергей Куликов стал бронзовым призером в крупном международном заплыве на открытой воде Baikal Swim.

Соревнования проходили 29 июля 2017 года. Нижнетагильский полицейский в категории до 40 лет на дистанции 1 морская миля выступил с хорошим результатом и показал третье время.

Нижний Тагил,полиция,Россия,Свердловская область,соревнования,спорт,плавание,бронза,байкал,полицейский,управление мвд,МВДНижний Тагил,полиция,Россия,Свердловская область,соревнования,спорт,плавание,бронза,байкал,полицейский,управление мвд,МВДНижний Тагил,полиция,Россия,Свердловская область,соревнования,спорт,плавание,бронза,байкал,полицейский,управление мвд,МВД

 

Как рассказал сам призер, плаванием он занимается с раннего детства: начинал в клубе «Уралец». Также Сергей поделился тем, что перед заплывом много тренировался на Леневском водохранилище и рассказал:

После бассейна нагрузка и ощущения в открытой воде абсолютно разные, в гидрокостюме – другие, в открытой воде – тем более. Организация заплывов Baikal Swim была на высшем уровне, как по страховке, так и по наблюдению. Было нелегко, так как предстояло плыть в довольно холодной воде (температура 12-16 градусов) с большими встречными волнами, - делится впечатлениями Серей Анатольевич. - Пока третье место, есть повод заниматься дальше, чтобы улучшать свои результаты! Я считаю, что для более высокого места мне не хватило опыта именно на отрытой воде, находясь в которой нужно многое уметь!

 

Нижний Тагил,полиция,Россия,Свердловская область,соревнования,спорт,плавание,бронза,байкал,полицейский,управление мвд,МВДНижний Тагил,полиция,Россия,Свердловская область,соревнования,спорт,плавание,бронза,байкал,полицейский,управление мвд,МВДНижний Тагил,полиция,Россия,Свердловская область,соревнования,спорт,плавание,бронза,байкал,полицейский,управление мвд,МВДНижний Тагил,полиция,Россия,Свердловская область,соревнования,спорт,плавание,бронза,байкал,полицейский,управление мвд,МВД

Фото: МУ МВД Нижнего Тагила

Капитан Куликов планирует и в следующем году поучаствовать в подобных заплывах на озере Селигер. 

 

 

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Нижнетагильское МУ МВД стало победителем в командном Первенстве Свердловской области по стрельбе из боевого оружия (ФОТО)
31 мая, 14:05
1 1
Нижнетагильская пловчиха из СК «Спутник» завоевала золотую медаль на первенстве Европы по плаванию среди юниоров (ФОТО)
5 июля, 15:35
8 1
9 медалей привезли тагильские велосипедисты из «Центра адаптивного спорта» с чемпионата и первенства России (ФОТО)
25 мая, 09:20
6 0

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 97
Подписаться на новости