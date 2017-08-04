Все свердловские центры тестирования ГТО будут готовы к 1 сентября

К началу учебного года на Среднем Урале завершится создание областных центров тестирования ГТО.

К 1 сентября в Свердловской области завершится создание еще четырех центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» – некоммерческих организаций, которые организуют сдачу норм ГТО.





Сейчас в регионе действует 84 таких центра. Определены 272 площадки для сдачи нормативов. К 1 сентября они появятся еще и в Красноуфимском и Сосьвинском ГО, а также в Махневском и Верх-Нейвинском МО, об этом сообщает ZNAK.





К настоящему времени на Среднем Урале уже 25 000 человек приняли участие в сдаче этих нормативов.