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Новости Нижнего Тагила

Все свердловские центры тестирования ГТО будут готовы к 1 сентября

4 августа 2017, 09:00Добавить новость
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К началу учебного года на Среднем Урале завершится создание областных центров тестирования ГТО.

К 1 сентября в Свердловской области завершится создание еще четырех центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» – некоммерческих организаций, которые организуют сдачу норм ГТО.

Сейчас в регионе действует 84 таких центра. Определены 272 площадки для сдачи нормативов. К 1 сентября они появятся еще и в Красноуфимском и Сосьвинском ГО, а также в Махневском и Верх-Нейвинском МО, об этом сообщает ZNAK.

К настоящему времени на Среднем Урале уже 25 000 человек приняли участие в сдаче этих нормативов. 

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