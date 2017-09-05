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Новости Нижнего Тагила

11 медалей завоевали дзюдоисты из Нижнего Тагила на Первенстве Свердловской области

5 сентября 2017, 08:30Добавить новость
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В минувшее воскресенье в Доме спорта «Уралец» тагильские дзюдоисты принимали участие в Первенстве Свердловской области. Спортсмены, защищавшие честь Нижнего Тагила, завоевали 11 медалей различного достоинства.

Всего в состязании приняли участие 146 спортсменов и 28 спортсменок.

Тагильчане, воспитанники СДЮСШОР «Уралец», завоевали 11 медалей – 4 «серебра» и 7 «бронз».

В соревнованиях юношей бронзовыми призёрами первенства в разных призовых категориях стали:

  • Бузилов Вадим
  • Хамзин Ярослав
  • Храчков Кирилл
  • Уланов Марк

Серебряная медаль на счету Шихалеева Данила, в весовой категории до 90 кг.


В соревнованиях девушек, бронзовыми призёршами первенства стали:

  • Жукотанская Александра
  • Швецова Анастасия
  • Киселева Регина

    Серебряные медали были вручены Окуневой Дарье, Бреховой Анастасииг, Гринюк Виктории.

    Теперь все призеры первенства могут участвовать в первенстве УрФО, которое стартует в Челябинске 23 сентября.
 
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