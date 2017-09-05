11 медалей завоевали дзюдоисты из Нижнего Тагила на Первенстве Свердловской области

Всего в состязании приняли участие 146 спортсменов и 28 спортсменок.





Тагильчане, воспитанники СДЮСШОР «Уралец», завоевали 11 медалей – 4 «серебра» и 7 «бронз».





В соревнованиях юношей бронзовыми призёрами первенства в разных призовых категориях стали:

Бузилов Вадим

Хамзин Ярослав

Храчков Кирилл

Уланов Марк

Серебряная медаль на счету Шихалеева Данила, в весовой категории до 90 кг.



В соревнованиях девушек, бронзовыми призёршами первенства стали: