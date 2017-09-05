11 медалей завоевали дзюдоисты из Нижнего Тагила на Первенстве Свердловской области

В минувшее воскресенье в Доме спорта «Уралец» тагильские дзюдоисты принимали участие в Первенстве Свердловской области. Спортсмены, защищавшие честь Нижнего Тагила, завоевали 11 медалей различного достоинства.
Всего в состязании приняли участие 146 спортсменов и 28 спортсменок.
Тагильчане, воспитанники СДЮСШОР «Уралец», завоевали 11 медалей – 4 «серебра» и 7 «бронз».
В соревнованиях юношей бронзовыми призёрами первенства в разных призовых категориях стали:
- Бузилов Вадим
- Хамзин Ярослав
- Храчков Кирилл
- Уланов Марк
Серебряная медаль на счету Шихалеева Данила, в весовой категории до 90 кг.
В соревнованиях девушек, бронзовыми призёршами первенства стали:
- Жукотанская Александра
- Швецова Анастасия
- Киселева Регина
Серебряные медали были вручены Окуневой Дарье, Бреховой Анастасииг, Гринюк Виктории.
Теперь все призеры первенства могут участвовать в первенстве УрФО, которое стартует в Челябинске 23 сентября.