Чемпион мира по шахматам Сергей Карякин сыграет с необычным шахматистом из Первоуральска (ФОТО)

Накануне менеджер российского гроссмейстера сообщил, что Сергей дал согласие на игру. Она пройдет в режиме он-лайн. Игра состоится не раньше 25-го числа, поскольку у Сергея во вторник и до 25-го февраля – сборы.



Николай вдохновлен предстоящим поединком, он играет по 12 часов в день, выбирая соперников посильнее. Свердловчанин настолько рад тому, что Сергей согласился на игру, что не расстроится даже в случае проигрыша.



Интересно, что необычный шахматист для работы с клавиатурой использует язык. Его папа Владимир соорудил приспособление для того, чтобы сыну было проще поддерживать контакты с друзьями из интернета.