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Новости Нижнего Тагила

Чемпион мира по шахматам Сергей Карякин сыграет с необычным шахматистом из Первоуральска (ФОТО)

6 февраля 2017, 08:50Добавить новость
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Чемпион мира по блицу Сергей Карякин сразится в шахматы с Николаем Грудинкиным, 28-летним парнем из Первоуральска. Свердловчанин страдает тяжелой формой ДЦП.

Накануне менеджер российского гроссмейстера сообщил, что Сергей дал согласие на игру. Она пройдет в режиме он-лайн. Игра состоится не раньше 25-го числа, поскольку у Сергея во вторник и до 25-го февраля – сборы.

Николай вдохновлен предстоящим поединком, он играет по 12 часов в день, выбирая соперников посильнее. Свердловчанин настолько рад тому, что Сергей согласился на игру, что не расстроится даже в случае проигрыша.

 

 

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Интересно, что необычный шахматист для работы с клавиатурой использует язык. Его папа Владимир соорудил приспособление для того, чтобы сыну было проще поддерживать контакты с друзьями из интернета.

 

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Фото: E1.ru 
© TagilCity.ru
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