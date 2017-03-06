Тагильский «Спутник» проиграл на домашней арене команде из Ангарска

Как прокомментировал тренер тагильчан, это была «обоюдоострая» игра. На этот раз фортуна, к сожалению для «бобров», повернулась не в сторону тагильской команды.



Интересно, что четвертая шайба, не побывавшая в воротах соперника, была засчитана из-за нарушений на арене хозяевами льда.



7 марта, во вторник, команды сыграют матч в Ангарске, передает пресс-служба ХК «Спутник».