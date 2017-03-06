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Новости Нижнего Тагила

Тагильский «Спутник» проиграл на домашней арене команде из Ангарска

6 марта 2017, 09:00Добавить новость
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На домашней арене тагильский «Спутник» накануне уступил своему сопернику из Ангарска – 2:5. Матч с «Ермаком» прошел в рамках 1/8 финала, сообщает пресс-служба ХК «Спутник».

Как прокомментировал тренер тагильчан, это была «обоюдоострая» игра. На этот раз фортуна, к сожалению для «бобров», повернулась не в сторону тагильской команды.

Интересно, что четвертая шайба, не побывавшая в воротах соперника, была засчитана из-за нарушений на арене хозяевами льда.

7 марта, во вторник, команды сыграют матч в Ангарске, передает пресс-служба ХК «Спутник».

© TagilCity.ru
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