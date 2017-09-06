Комиссия из FIFA проверит готовность Екатеринбурга к ЧМ-2018

Сам минспорта пробыл в столице Урала чуть больше часа, передает Правда УрФО. Он спешно улетел из Екатеринбурга, предположительно, после срочного вызова в Москву. Другие члены комиссии остались и рассказали СМИ о продвижении подготовки к главному спортивному событию региона.



Выяснилось, что Екатеринбург по уровню подготовки опережает другие субъекты РФ, минспорта высоко оценил готовность. В процентном выражении Екатеринбург готов на 85%. В скором времени станут известны даты тестовых матчей, их должно быть не менее трёх.





Также власти Екатеринбурга и ответственные за подготовку лица должны быть готовы к скорому визиту чиновников FIFA. Будет как минимум две проверки, а также специфические инспекции.





Михаил Ходорковский заверил, что работы на Центральном стадионе закончатся раньше запланированного срока. Возможно, в конце 2017 года «Екатеринбург-Арена» будет готова.