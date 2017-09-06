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Новости Нижнего Тагила

Комиссия из FIFA проверит готовность Екатеринбурга к ЧМ-2018

6 сентября 2017, 09:30Добавить новость
город,Екатеринбург,проверка,Россия,Свердловская область,соревнования,спорт,строительство,минспорта,Мутко,ЧМ-2018
В столице Урала в преддверии ЧМ-2018 на днях побывала вип-делегация в составе минспорта Виталия Мутко, его зама Павла Новикова и генерального директора группы «Синара» Михаила Ходорковского.

Сам минспорта пробыл в столице Урала чуть больше часа, передает Правда УрФО. Он спешно улетел из Екатеринбурга, предположительно, после срочного вызова в Москву. Другие члены комиссии остались и рассказали СМИ о продвижении подготовки к главному спортивному событию региона.

Выяснилось, что Екатеринбург по уровню подготовки опережает другие субъекты РФ, минспорта высоко оценил готовность. В процентном выражении Екатеринбург готов на 85%. В скором времени станут известны даты тестовых матчей, их должно быть не менее трёх.

Также власти Екатеринбурга и ответственные за подготовку лица должны быть готовы к скорому визиту чиновников FIFA. Будет как минимум две проверки, а также специфические инспекции.

Михаил Ходорковский заверил, что работы на Центральном стадионе закончатся раньше запланированного срока. Возможно, в конце 2017 года «Екатеринбург-Арена» будет готова.

 
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