| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Участники «Кросса нации» в Екатеринбурге пробегут 2018 метров в поддержку ЧМ-2018

6 сентября 2017, 22:35Добавить новость
Екатеринбург,отдых,праздник,Свердловская область,спорт,кросс нации,Чемпионат мира
Общегородской забег «Кросс нации» пройдёт в этом году в поддержку ЧМ-2018. Длина маршрута составит 2018 метров.

Ежегодное спортивное мероприятие «Кросс нации» в 2017 году будет организовано в поддержку чемпионата мира по футболу, который пройдёт в Екатеринбурге и других городах России.

К участникам забега присоединятся послы чемпионата мира и юные футболисты в форме с символикой ЧМ-2018. Длину маршрута «Кросса нации-2017» сделали равной 2018 метрам, сообщает Облгазета.

Забег состоится 16 сентября, в субботу, от площади перед УРФУ. Участие в мероприятии бесплатное.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Марш гражданских активистов и построение патриотических клубов прошли в День России в Екатеринбурге
13 июня, 07:15
0 0
Лифты к платформам появятся на железнодорожном вокзале Екатеринбурга к концу года
25 августа, 00:05
1 0
1
Нижнетагильские воркаутеры провели тур здоровья и спорта в двух закрытых городах Свердловской области (ФОТО)
13 августа, 13:35
1 0

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 121
Подписаться на новости