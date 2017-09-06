Участники «Кросса нации» в Екатеринбурге пробегут 2018 метров в поддержку ЧМ-2018

Ежегодное спортивное мероприятие «Кросс нации» в 2017 году будет организовано в поддержку чемпионата мира по футболу, который пройдёт в Екатеринбурге и других городах России.



К участникам забега присоединятся послы чемпионата мира и юные футболисты в форме с символикой ЧМ-2018. Длину маршрута «Кросса нации-2017» сделали равной 2018 метрам, сообщает Облгазета.



Забег состоится 16 сентября, в субботу, от площади перед УРФУ. Участие в мероприятии бесплатное.