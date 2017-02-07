2000 школьников и дошколят Нижнего Тагила приняли участие в «Лыжне России-2017» (ФОТО)

В состязании приняли участие 2100 человек. Из них 500 - дошкольники и еще 1500 - школьники. В этот день учащиеся школ сдавали нормы ГТО. Юноши проходили пятикилометровую трассу, а девушки - трехкилометровую.



По результатам гонки 141 человек сможет рассчитывать на значок «Готов к труду и обороне».





В семейной гонке первыми стали Паньшины - Алексей, Юлия и пятилетний Михаил.





Около ста человек на лыжной гонке представили руководители и представители предприятий и организаций Нижнего Тагила.





В этот день на льду состоялись показательные выступления фигуристов и хоккеистов.





11 февраля в «Лыжне России» примет участие около тысячи жителей Тагилстроевского района, а 12 февраля - Дзержинского и Ленинского.