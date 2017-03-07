День бобра в поддержку хоккейной команды «Спутник» прошел в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Год назад в Нижнем Тагиле впервые прошел День бобра. Мероприятие настолько понравилось тагильчанам, что представители хоккейного клуба «Спутник» решил сделать его доброй традицией, рассказали в пресс-службе клуба.
Поход двух бобров – пресс-аташе Ирины Казанцевой и болельщика Сергея Кряжевских – в сопровождении единомышленников начался на Вагонке. До центра города команда добралась на трамвае, совершая при этом добрые дела на своем пути – старушек переводили через дорогу, помогли вытащить машину из сугроба.
Продолжился путь мимо Театральной площади, затем по набережной и вдоль больницы. Всем прохожим «бобры» раздавали флажки и флаеры с призывом поддержать хоккейную команду в плей-офф. Матч тагильчан с командой из Ангарска на домашней арене соперника состоится сегодня.
Фото: пресс-служба ХК «Спутник»