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Новости Нижнего Тагила

День бобра в поддержку хоккейной команды «Спутник» прошел в Нижнем Тагиле (ФОТО)

7 марта 2017, 08:40Добавить новость
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Год назад в Нижнем Тагиле впервые прошел День бобра. Мероприятие настолько понравилось тагильчанам, что представители хоккейного клуба «Спутник» решил сделать его доброй традицией, рассказали в пресс-службе клуба.

Поход двух бобров – пресс-аташе Ирины Казанцевой и болельщика Сергея Кряжевских – в сопровождении единомышленников начался на Вагонке. До центра города команда добралась на трамвае, совершая при этом добрые дела на своем пути – старушек переводили через дорогу, помогли вытащить машину из сугроба.

Продолжился путь мимо Театральной площади, затем по набережной и вдоль больницы. Всем прохожим «бобры» раздавали флажки и флаеры с призывом поддержать хоккейную команду в плей-офф. Матч тагильчан с командой из Ангарска на домашней арене соперника состоится сегодня.

 

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Фото: пресс-служба ХК «Спутник»

 

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