Маркин: доклад Макларена про допинг в российском спорте - это «мыльный пузырь»

Председатель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками и первый заместитель генерального директора «Русгидро» Владимир Маркин побеседовал с журналистами телеканала «Матч-тв». Он рассказал об основаниях доклада Макларена о допинге в российском спорте.

Владимир Маркин отметил, что Ричарда Макларена ждет та же участь, что и командиров батальонов Украины, которые приказывают своим солдатам стрелять в мирное население Донецкой и Луганской народных республик. Следственный комитет РФ фиксирует все эти случаи и заводит на украинских карателей уголовные дела, материалы которых в будущем станут основанием для привлечения их к ответственности, сказал Маркин.

Все это относится и к Ричарду Макларену, которому также предстоит ответить за свои слова. Если у этого человека есть хоть какие-то моральные принципы, говорит Маркин, то ему вряд ли хорошо спится по ночам из-за угрызений совести. WADA уже изменило свое отношение к российскому спорту, признав обвинения спортсменов в массовом употреблении запрещенных стимуляторов безосновательными. Доклад Макларена создан на показаниях Григория Родченкова, обвинившего руководство РФ в том, что оно приказало ему уничтожить 1,5 тысячи пробирок с допинг-пробами спортсменов. Сам Родченков сбежал за рубеж. По словам Маркина, показания Родченкова - не более, чем мыльный пузырь. На информатора в России заведено уголовное дело. По версии следствия, Родченков с преступным умыслом самовольного уничтожил пробы.



