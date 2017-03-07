Тагильские баскетболисты стали лучшими на первенстве Свердловской области (ФОТО)

С первого по пятое марта в Нижнем Тагиле на площадке «Старого соболя» проходило Первенство региона по баскетболу среди юношей 1999 года рождения.
За звание лучших боролись восемь команд из разных городов области. Первое место взяли воспитанники ДЮСШ №4 из Нижнего Тагила. Тренируют ребят Владимир Иванович Путин и Владимир Аравин.
Второе место у екатеринбуржцев – спортсменов из ДЮСШ им.А.Е.Канделя. Третье место взяли баскетболисты из поселка Свободный и четвертое место у ДЮСШ «Старый соболь».
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управления по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики
Администрации города Нижний Тагил