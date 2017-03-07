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Новости Нижнего Тагила

Тагильские баскетболисты стали лучшими на первенстве Свердловской области (ФОТО)

7 марта 2017, 09:00Добавить новость
город,Екатеринбург,Нижний Тагил,победа,Свердловская область,соревнования,спорт,баскетбол,Старый Соболь
С первого по пятое марта в Нижнем Тагиле на площадке «Старого соболя» проходило Первенство региона по баскетболу среди юношей 1999 года рождения.

За звание лучших боролись восемь команд из разных городов области. Первое место взяли воспитанники ДЮСШ №4 из Нижнего Тагила. Тренируют ребят Владимир Иванович Путин и Владимир Аравин.

Второе место у екатеринбуржцев – спортсменов из ДЮСШ им.А.Е.Канделя. Третье место взяли баскетболисты из поселка Свободный и четвертое место у ДЮСШ «Старый соболь».

 

город,Екатеринбург,Нижний Тагил,победа,Свердловская область,соревнования,спорт,баскетбол,Старый Соболь
Фото 

управления по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики

Администрации города Нижний Тагил

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