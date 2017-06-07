Каток нижнетагильской ДЮСШ «Юность» получил Гран-при «Лучший открытый каток» по результатам онлайн-голосования

По результатам народного онлайн-голосования МБУ ДО ДЮСШ «Юность» стала лидером и получила Гран-при «Лучший открытый каток».

Целый месяц тагильчане активно голосовали за каток ДЮСШ «Юность». И вот, волнение уже позади. Подведены итоги, объявлен победитель.





«Лучшим открытым катком» и победителем в номинации премии Лидеры спортивной индустрии: «Признание и уважение» стал нижнетагильский каток МБУ ДО ДЮСШ «Юность», сообщает пресс-служба Городского Дворца молодежи.





По итогам конкурса и народного голосования Алексей Степанов, генеральный директор Форума «Россия – спортивная держава», выступил с поздравительной речью на церемонии награждения:



