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Новости Нижнего Тагила

Каток нижнетагильской ДЮСШ «Юность» получил Гран-при «Лучший открытый каток» по результатам онлайн-голосования

7 июня 2017, 15:25Добавить новость
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По результатам народного онлайн-голосования МБУ ДО ДЮСШ «Юность» стала лидером и получила Гран-при «Лучший открытый каток». 

Целый месяц тагильчане активно голосовали за каток ДЮСШ «Юность». И вот, волнение уже позади. Подведены итоги, объявлен победитель.

«Лучшим открытым катком» и победителем в номинации премии Лидеры спортивной индустрии: «Признание и уважение» стал нижнетагильский каток МБУ ДО ДЮСШ «Юность», сообщает пресс-служба Городского Дворца молодежи

По итогам конкурса и народного голосования Алексей Степанов, генеральный директор Форума «Россия – спортивная держава», выступил с поздравительной речью на церемонии награждения:

Я очень рад, что в очередной раз премия находит достойных победителей, что она развивается, как живой организм, и с каждым годом вызывает все больший ажиотаж. Даже наш сервер в последние несколько дней не справлялся с объемом голосов. Поздравляю победителей премии и желаю всем Вам удачи. У всех нас есть мечты - так пусть они сбываются!.

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