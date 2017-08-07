Спортсмены из 17 стран мира приняли участие в марафоне «Европа-Азия» в Екатеринбурге (ФОТО)

Стартовал марафон с массовой разминки на площади 1905 года. После прогремел выстрел из пушки, ознаменовавший начало забегов на разных дистанциях – 10, 21 и 42 километра. Один из маршрутов был проложен через границу Европы и Азии. Кроме того, прошёл символический забег на дистанции в 3 километра.



На дистанциях работали пункты питания, а помощь гостям и участникам оказывали более 500 волонтёров, передает официальный портал Екатеринбурга.



Победителем забега на 42-километровой дистанции стал Юрий Чечун из Самары. Спортсмен стал победителем в третий раз подряд. Среди дам первой стала Алина Прокопьева из Чебоксар. На дистанции в 21 километр победили Андрей Минжулин и Анна Белокобыльская. В 10-километровом забеге лидировали Сергей Молчанов и Анна Тропина. Победителям были вручены медали из рук главы мэрии Екатеринбурга Александра Якоба.