| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Спортсмены из 17 стран мира приняли участие в марафоне «Европа-Азия» в Екатеринбурге (ФОТО)

7 августа 2017, 08:00Добавить новость
город,Екатеринбург,Россия,Свердловская область,соревнования,спорт,марафон,европа-азия,бег
В минувшее воскресенье, 6 августа, в столице Урала состоялся легкоатлетический марафон «Европа-Азия». В мероприятии, носящем международный статус, приняли участие более 5 тысяч спортсменов из 17 стран мира и 244 городов из 45 регионов России.

Стартовал марафон с массовой разминки на площади 1905 года. После прогремел выстрел из пушки, ознаменовавший начало забегов на разных дистанциях – 10, 21 и 42 километра. Один из маршрутов был проложен через границу Европы и Азии. Кроме того, прошёл символический забег на дистанции в 3 километра.

На дистанциях работали пункты питания, а помощь гостям и участникам оказывали более 500 волонтёров, передает официальный портал Екатеринбурга.

 

город,Екатеринбург,Россия,Свердловская область,соревнования,спорт,марафон,европа-азия,беггород,Екатеринбург,Россия,Свердловская область,соревнования,спорт,марафон,европа-азия,беггород,Екатеринбург,Россия,Свердловская область,соревнования,спорт,марафон,европа-азия,бег


Победителем забега на 42-километровой дистанции стал Юрий Чечун из Самары. Спортсмен стал победителем в третий раз подряд. Среди дам первой стала Алина Прокопьева из Чебоксар. На дистанции в 21 километр победили Андрей Минжулин и Анна Белокобыльская. В 10-километровом забеге лидировали Сергей Молчанов и Анна Тропина. Победителям были вручены медали из рук главы мэрии Екатеринбурга Александра Якоба.

 

город,Екатеринбург,Россия,Свердловская область,соревнования,спорт,марафон,европа-азия,беггород,Екатеринбург,Россия,Свердловская область,соревнования,спорт,марафон,европа-азия,беггород,Екатеринбург,Россия,Свердловская область,соревнования,спорт,марафон,европа-азия,бег
Фото: официальный портал Екатеринбурга
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Тагильчане стали победителями командного первенства по шахматам
27 июля, 07:00
3 1
Гиревики из Нижнего Тагила стали призёрами соревнований в Екатеринбурге (ФОТО)
5 июля, 07:30
2 0
Шесть стримеров расскажут о подготовке российских городов к Кубку Конфедераций FIFA 2017
30 мая, 09:00
2 0

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 191
Подписаться на новости