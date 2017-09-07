Новый клуб настольного тенниса открылся в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В Нижнем Тагиле появился новый теннисный клуб. Зал был оборудован в здании по адресу Газетная, 45а. В помещении был проведен капитальный ремонт, полностью заменена сантехника, появились новые двери, окна и специальное покрытие на полу. В спортивном зале установлены 5 столов и тренажеры для отработки ударов.



Теннисный зал принадлежит структуре детско-юношеской школы «Авиатор». Как рассказал директор учреждения, сейчас ведется набор в клуб настольного тенниса. В группу начальной подготовки приглашаются дети от 7 до 11 лет.





Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, в открытии нового объекта принял участие глава города Сергей Носов. Он пожелал спортсменам успехов в достижении своих целей и отметил значимость поддержки подобных секций. Мэр сообщил, что если клуб наберет популярность, будет возможна организация подобных залов в других районах города.





Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила