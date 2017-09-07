Сбор заявок на турнир по стритболу стартовал в Нижнем Тагиле

Турнир носит название «Баскетбол 3х3» (олимпийская версия). К участию приглашаются городские команды и гости из других городов области.



Сроки проведения спортивного события – с октября по декабрь нынешнего года. Команды должны состоять из игроков мужского пола от 18 лет.



В заявку должны быть включены не более четырех игроков, причем один спортсмен не может играть сразу в нескольких командах.



Призовой фонд составляет 33 тысячи рублей.