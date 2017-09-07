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Новости Нижнего Тагила

Сбор заявок на турнир по стритболу стартовал в Нижнем Тагиле

7 сентября 2017, 06:30Добавить новость
город,Нижний Тагил,Россия,Свердловская область,соревнования,спорт,студенты,стритбол,Старый Соболь,баскетбол
В Нижнем Тагиле стартовал приём заявок на региональный турнир по стритболу. Организаторами выступили спортивная федерация города по баскетболу и баскетбольный клуб «Старый соболь».

Турнир носит название «Баскетбол 3х3» (олимпийская версия). К участию приглашаются городские команды и гости из других городов области.

Сроки проведения спортивного события – с октября по декабрь нынешнего года. Команды должны состоять из игроков мужского пола от 18 лет.

В заявку должны быть включены не более четырех игроков, причем один спортсмен не может играть сразу в нескольких командах. 

Призовой фонд составляет 33 тысячи рублей.

 
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