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Новости Нижнего Тагила

Руководство FIS отметило высокий уровень подготовки трамплинов к этапу Кубка мира по прыжкам на лыжах в Нижнем Тагиле

8 февраля 2017, 19:35Добавить новость
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Международная лыжная ассоциация FIS оценила уровень организации к проведению Кубка мира по прыжкам на лыжах в Нижнем Тагиле как достаточно высокий, сообщается на официальном сайте правительства Свердловской области

Президент Федерации прыжков на лыжах Дмитрий Дубровский сказал о том, что уровень подготовки трамплинов для прыжков на лыжах в Нижнем Тагиле соответствует всем мировым стандартам, применяемых для международных соревнований

Напомним, этапы Кубка мира состоялись в Нижнем Тагиле на горе Долгой в декабре 2016 года. В данных соревнованиях принимали участие представители 15 стран мира.

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