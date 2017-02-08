Руководство FIS отметило высокий уровень подготовки трамплинов к этапу Кубка мира по прыжкам на лыжах в Нижнем Тагиле

Международная лыжная ассоциация FIS оценила уровень организации к проведению Кубка мира по прыжкам на лыжах в Нижнем Тагиле как достаточно высокий, сообщается на официальном сайте правительства Свердловской области.

Президент Федерации прыжков на лыжах Дмитрий Дубровский сказал о том, что уровень подготовки трамплинов для прыжков на лыжах в Нижнем Тагиле соответствует всем мировым стандартам, применяемых для международных соревнований.



Напомним, этапы Кубка мира состоялись в Нижнем Тагиле на горе Долгой в декабре 2016 года. В данных соревнованиях принимали участие представители 15 стран мира.