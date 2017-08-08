Поля засеяны газоном, меры безопасности усилены: Екатеринбург почти готов к проведению ЧМ-2018

В Екатеринбурге прошло обсуждение заключительного этапа подготовки к ЧМ-2018.

Было отмечено, что все работы по подготовке выполняются в соответствии с графиком. Сейчас происходит подготовка футбольных полей, а также разрабатываются меры по усилению безопасности на вокзалах.





Немаловажен вопрос работы с населением и болельщиками. Правильно проведенная информационная работа поможет избежать конфликтов и массовых беспорядков.





На сегодняшний день все тренировочные поля засеяны газоном, ведется работа над созданием правильной инфраструктуры, пишут «Вечерние Ведомости».