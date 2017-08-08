| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Поля засеяны газоном, меры безопасности усилены: Екатеринбург почти готов к проведению ЧМ-2018

8 августа 2017, 11:30Добавить новость
город,Екатеринбург,Свердловская область,спорт,футбол,подготовка,безопасность,ЧМ-2018

В Екатеринбурге прошло обсуждение заключительного этапа подготовки к ЧМ-2018.

Было отмечено, что все работы по подготовке выполняются в соответствии с графиком. Сейчас происходит подготовка футбольных полей, а также разрабатываются меры по усилению безопасности на вокзалах.

Немаловажен вопрос работы с населением и болельщиками. Правильно проведенная информационная работа поможет избежать конфликтов и массовых беспорядков.

На сегодняшний день все тренировочные поля засеяны газоном, ведется работа над созданием правильной инфраструктуры, пишут «Вечерние Ведомости».

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Стадион для проведения ЧМ-2018 в Екатеринбурге готов на 75%
1 августа, 07:05
0 0
Шесть стримеров расскажут о подготовке российских городов к Кубку Конфедераций FIFA 2017
30 мая, 09:00
2 0
Расстеклить балконы и убрать алкомаркеты предложила гордума Екатеринбурга к предстоящему ЧМ-2018
21 июня, 12:30
2 1
4

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 127
Подписаться на новости