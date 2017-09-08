Екатеринбургские пожарные пройдут курсы английского к ЧМ-2018

8 сентября во время своего рабочего визита в Екатеринбург, глава МЧС России Владимир Пучков поручил пожарным уральской столицы пройти курсы английского языка.

Повышение знаний английского языка связано с подготовкой к Чемпионату мира по футболу, который состоится в 2018 году в Екатеринбурге и других городах России.

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что все планы, утвержденные МЧС, будут реализованы к началу спортивного мероприятия.

Также Пучков высоко оценил уровень обеспечения безопасности, как в городе, так и в регионе, сообщает «Уралинформбюро».