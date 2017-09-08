| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Екатеринбургские пожарные пройдут курсы английского к ЧМ-2018

8 сентября 2017, 14:30Добавить новость
Екатеринбург,МЧС,Свердловская область,владимир пучков,куйвашев,ЧМ-2018,футбол,пожарные,визит,английский язык,Чемпионат мира

8 сентября во время своего рабочего визита в Екатеринбург, глава МЧС России Владимир Пучков поручил пожарным уральской столицы пройти курсы английского языка.

Повышение знаний английского языка связано с подготовкой к Чемпионату мира по футболу, который состоится в 2018 году в Екатеринбурге и других городах России.

 

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что все планы, утвержденные МЧС, будут реализованы к началу спортивного мероприятия.

 

Также Пучков высоко оценил уровень обеспечения безопасности, как в городе, так и в регионе, сообщает «Уралинформбюро».

 

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Стадион для проведения ЧМ-2018 в Екатеринбурге готов на 75%
1 августа, 07:05
0 0
Глава МЧС России Владимир Пучков посетил Екатеринбург
сегодня, 08:00
0 0
Делегация МИД проверила Екатеринбург на готовность к ЧМ-2018 по футболу (ВИДЕО)
30 августа, 07:00
0 0

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 58
Подписаться на новости