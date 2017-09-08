Турнир по киберфутболу пройдёт 16 сентября в Москве

16 сентября в рамках фестиваля «Россия любит футбол!» пройдёт открытый турнир по киберфутболу. Желающие смогут принять участие в виртуальных матчах в игре FIFA 2018.



Помимо соревнований, на площадке, где будет представлен киберфутбол, можно будет встретиться с профессиональными киберспортсменами и блоггерами.



Соревнования будут проводиться на игровых приставках Sony Playstation 4. Лучшие футболисты турнира получат ценные призы, а победитель получит шанс сыграть в шоу-турнире наравне с профессионалами киберфутбола, сообщает «Советский спорт».