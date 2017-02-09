Мероприятия «Лыжни России-2017» в Нижнем Тагиле переносятся на более позднее время из-за морозов

Сроки проведения спортивного мероприятия «Лыжня России-2017» изменились, об этом сообщает пресс-служба управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики г. Нижнего Тагила.

В связи с изменениями погодных условий «Лыжня России-2017» в Нижнем Тагиле пройдет не 11 февраля, как было запланировано ранее, а 18 февраля 2017 года.



Лыжные гонки в рамках масштабного мероприятия состоятся в Дзержинском и Тагилстроевском районах, а также в Усть-Утке. В Ленинском районе мероприятие на базе «Спартак» пройдет 12 февраля, как изначально и планировалось.