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Новости Нижнего Тагила

Тагильская команда по хоккею с мячом заняла второе место по Свердловской области (ФОТО)

9 марта 2017, 16:40Добавить новость
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Завершился второй этап открытого турнира первенства Свердловской области по хоккею с мячом. Тагильская команда заняла второе место.

Первый тур прошёл в Нижнем Тагиле в декабре 2016 года. Тогда тагильская хоккейная команда «Юность» также заняла 2 место.

Второй тур состоялся в городе Богданович и продлился пять дней. Этот этап был заключительным, а победители определялись с учётом результатов обоих туров.

В тагильской команде играли ребята 2003 года рождения. В завершившемся первенстве области команда «Юность» заняла второе место. Первыми стала команда «Маяк» из города Краснотурьинск, а замыкает тройку лидеров первоуральская команда «Уральский трубник».

 

За год ребята повзрослели, появился командный дух, самоотдача. Стали настоящей командой, -- рассказал редакции TagilCity.ru один из учредителей Федерации детского и юношеского хоккея с мячом города Нижнего Тагила Вадим Буторин.

 

Этим летом ребята имели возможность кататься на катке в «Президентском» и поэтому за лето не только не растеряли имеющихся навыков, но и приумножили их. Тренирует команду «Юность» Шаповалов Александр Петрович.

Выработался характер и у каждого лично. Видится хорошее пополнение для молодёжно-студенческой команды «Металлург», -- считает один из учредителей Федерации детского и юношеского хоккея с мячом города Нижнего Тагила Вадим Буторин.

© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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