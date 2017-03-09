Тагильская команда по хоккею с мячом заняла второе место по Свердловской области (ФОТО)

Первый тур прошёл в Нижнем Тагиле в декабре 2016 года. Тогда тагильская хоккейная команда «Юность» также заняла 2 место.





Второй тур состоялся в городе Богданович и продлился пять дней. Этот этап был заключительным, а победители определялись с учётом результатов обоих туров.





В тагильской команде играли ребята 2003 года рождения. В завершившемся первенстве области команда «Юность» заняла второе место. Первыми стала команда «Маяк» из города Краснотурьинск, а замыкает тройку лидеров первоуральская команда «Уральский трубник».

За год ребята повзрослели, появился командный дух, самоотдача. Стали настоящей командой, -- рассказал редакции TagilCity.ru один из учредителей Федерации детского и юношеского хоккея с мячом города Нижнего Тагила Вадим Буторин.

Этим летом ребята имели возможность кататься на катке в «Президентском» и поэтому за лето не только не растеряли имеющихся навыков, но и приумножили их. Тренирует команду «Юность» Шаповалов Александр Петрович.



