Полоса препятствий «Гонка героев» будет представлена на фестивале Alfa Future People в Нижегородской области

Впервые на российском фестивале современной музыки и технологий Alfa Future People, который пройдет в Нижегородской области с 7 по 9 июля, будет представлена полоса препятствий от спортивного проекта «Гонка героев». Гости мероприятия смогут испытать свои силы и проверить уровень физической подготовки.

«Гонка героев» - это уже традиционное для России мероприятие, которое с каждым годом становится все более популярным. Для гостей фестиваля будет представлено две идентичных полосы препятствий, состоящих из трамплинов, рукоходов и прочего. Победителей, максимально быстро преодолевших полосу, ждут призы.





На площадках будут работать профессиональные инструкторы, которые обеспечат безопасность участников «Гонки героев». Также гостей ждут зоны отдыха, массажа, прохладительные напитки, сувенирная палатка и конструкции для воркаута.





В 2017 году спортивная зона на Alfa Future People будет увеличена до 8 тыс. кв. м., за три дня на ней выступят более пятисот профессиональных спортсменов, а гости фестиваля смогут попробовать себя на турнирах по волейболу, американскому футболу, флорболу и др. Также гостей фестиваля поддержат спонсоры мероприятия. Например, «Боржоми» угостит всех прохладительным напитком и организует водный патруль.





На уникальной сцене фестиваля выступят лидеры современной электронной музыки, такие как Dyro, Infected Mushroom, NERVO. Гостям подарят незабываемые эмоции. Это событие года, которое невозможно пропустить.