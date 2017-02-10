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Новости Нижнего Тагила

«Шахматный всеобуч» будет введен в школах Свердловской области

10 февраля 2017, 08:40Добавить новость
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В Свердловской области заработает проект «Шахматный всеобуч». Название говорит само за себя: уроки шахмат будут проводиться в каждой школе.

Такое заявление сделал Сергей Крушинский, директор уральской шахматной академии. Он добавил, что обучение будет проходить на факультативной основе. Но уже сейчас «спрос на занятие по шахматам больше, чем предложение». Некоторые шахматные школы вынуждены отказывать по причине нехватки мест.

Он отметил, что в регионе сейчас проживает три чемпиона Европы по шахматам. Среди них – юный тагильчанин Володар Мурзин. В целом, регион, по словам экспертов, переживает шахматный бум, пишет ТАСС.

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