«Шахматный всеобуч» будет введен в школах Свердловской области

Такое заявление сделал Сергей Крушинский, директор уральской шахматной академии. Он добавил, что обучение будет проходить на факультативной основе. Но уже сейчас «спрос на занятие по шахматам больше, чем предложение». Некоторые шахматные школы вынуждены отказывать по причине нехватки мест.



Он отметил, что в регионе сейчас проживает три чемпиона Европы по шахматам. Среди них – юный тагильчанин Володар Мурзин. В целом, регион, по словам экспертов, переживает шахматный бум, пишет ТАСС.