Хоккеисты «Спутника» из Нижнего Тагила вышли в четвертьфинал ВХЛ (ФОТО, ВИДЕО)

Хоккейная команда «Спутник» заняла четвертое место по результатам регулярного чемпионата и, пройдя 1/8, вышла в ¼ финала ВХЛ (Высшей хоккейной лиги), сообщает группа ВК ХК «Спутник».

После труднейших семи матчей с ангарским «Ермаком» тагильчане сумели выстоять и одержать победу. Вчерашний матч начался с забитой на шестой минуте шайбы «Спутника». Через 10 минут ангарцы сравняли счет, но удержать ничью не удалось. Уже к концу первого периода счет был в пользу тагильчан - 3:1.



Во втором периоде тренер «Ермака» заменил вратаря, но это не помогло избежать счета 4:1: «Спутник» смог забить в ворота сорперника еще один гол. К концу второго отрезка игрового времени гости провели в ворота 2 шайбы, но счет игры больше не изменился. 4:1 в пользу команды Нижнего Тагила.





Как говорит главный тренер «Спутника» Андрей Кирдяшов на послематчевой пресс-конференции, команда была выше по сетке, что помогло ей удержаться на четвертом месте и выйти в ¼ финала ВХЛ.



Также он поблагодарил игроков тагильской сборной и их болельщиков за поддержку во всех играх.







Главный тренер ХК «Ермак» Марат Аскаров отметил, что игра хоккеистов «Ермака» и «Спутника» стала борьбой спортсменов с равными возможностями. Он поздравил тагильчан с победой и пожелал удачи в следующих играх.





Фото: ХК «Спутник»





В 50 матчах тагильская команда набрала 94 очка, одержала 23 победы в основное время, 3 раза обыграла своих соперников в овертайме, 6 раз одолела противников в серии послематчевых бросков. В ¼ тагильский «Спутник» встретится с командой «Динамо» из Балашихи.

Видео: Высшая хоккейная лига