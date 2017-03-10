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Новости Нижнего Тагила

Континентальный Кубок по лыжному двоеборью стартовал в Нижнем Тагиле

10 марта 2017, 08:15Добавить новость
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В трамплинном комплексе «Аист» на горе Долгой пройдут соревнования мирового уровня – Континентальный Кубок по лыжному двоеборью, об этом сообщает ОТВ

Сегодня в Нижнем Тагиле стартует Континентальный Кубок по лыжному двоеборью среди мужчин. В этом виде олимпийской дисциплины спортсмены будут выполнять прыжки с трамплина и участвовать в гонках.

В соревнованиях примут участие более 50 спортсменов из 11 стран мира – России, Канады, Германии, Австрии, США, Норвегии, Италии, Японии, Финляндии, Франции.

В российскую сборную вошли 11 спортсменов: это самая многочисленная команда. Среди них трое – лыжники со Среднего Урала: Максим Кипин и Сергей Овтин из Нижнего Тагила и Самир Мастиев из Екатеринбурга.

Соревнования будут проходить в течение трех дней. Вход свободный. Организаторы мероприятия подготовили для зрителей развлекательную программу. 

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