Девочка из Екатеринбурга вышла в финал шоу «Дети на льду. Звёзды» (ФОТО)

В финал шоу «Дети на льду. Звёзды» вышла 9-летняя жительница Екатеринбурга Диана Чиркова. Она обошла соперников из своей группы, заработав больше всего баллов. Теперь Диане предстоит сразиться с победителями шести других этапов конкурса.



Диана катается на коньках с 2,5 лет. Девочка настолько полюбила фигурное катание, что первое время засыпала в коньках. Любимое хобби уже превратилось в серьёзное занятие. Диана мечтает стать олимпийской чемпионкой.

Фото: E1.ru

Финал шоу «Дети на льду» состоится 28 октября. Оставшееся время финалисты проведут в тренировках, за которыми будет наблюдать профессиональное жюри, состоящее из заслуженного тренера СССР и России Татьяны Тарасовой, старшего тренера юниорской сборной России Галины Голубковой и призёра Олимпийских игр 2002 года, чемпиона мира Ильи Авербуха.



Екатеринбурженка Диана Адигезалова и Матвей Богданов из Первоуральска попробуют пройти в финал шоу 15 и 22 сентября, передаёт E1.ru.



Напомним, что ранее житель Нижнего Тагила прошёл отборочный тур шоу «Танцы».