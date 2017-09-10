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Новости Нижнего Тагила

Девочка из Екатеринбурга вышла в финал шоу «Дети на льду. Звёзды» (ФОТО)

10 сентября 2017, 20:45Добавить новость
дети,Екатеринбург,конкурс,победа,Свердловская область,коньки,фигурное катание,финал
Диана Чиркова из Екатеринбурга вышла в финал популярного шоу «Дети на льду. Звёзды». Девятилетняя фигуристка мечтает стать олимпийской чемпионкой.

В финал шоу «Дети на льду. Звёзды» вышла 9-летняя жительница Екатеринбурга Диана Чиркова. Она обошла соперников из своей группы, заработав больше всего баллов. Теперь Диане предстоит сразиться с победителями шести других этапов конкурса.

Диана катается на коньках с 2,5 лет. Девочка настолько полюбила фигурное катание, что первое время засыпала в коньках. Любимое хобби уже превратилось в серьёзное занятие. Диана мечтает стать олимпийской чемпионкой.


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Фото: E1.ru

 

Финал шоу «Дети на льду» состоится 28 октября. Оставшееся время финалисты проведут в тренировках, за которыми будет наблюдать профессиональное жюри, состоящее из заслуженного тренера СССР и России Татьяны Тарасовой, старшего тренера юниорской сборной России Галины Голубковой и призёра Олимпийских игр 2002 года, чемпиона мира Ильи Авербуха.

Екатеринбурженка Диана Адигезалова и Матвей Богданов из Первоуральска попробуют пройти в финал шоу 15 и 22 сентября, передаёт E1.ru.

Напомним, что ранее житель Нижнего Тагила прошёл отборочный тур шоу «Танцы».

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